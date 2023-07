Anuncian la 3ª edición del K-LIFESTYLE

Del 4 al 6 de agosto de 2023 KOTRA México, tendrá una exclusiva Pop-Up store con los productos más icónicos de Corea. El evento tendrá lugar en el segundo piso de Plaza Satélite, en el Estado de México, de la mano de la Embajada de Corea del Sur, el Centro Cultural Coreano, el gobierno Municipal de Naucalpan y COPARMEX Ciudad de México.

Desde su establecimiento en 1962, KOTRA, la Agencia de Promoción de Inversión y Comercio de Corea, se ha dedicado a contribuir al desarrollo de la economía nacional a través de actividades como la promoción del comercio, la facilitación de inversiones y el apoyo a la cooperación industrial.

Con 129 oficinas en 84 países en todo el mundo, incluidas 12 en América Latina, KOTRA sirve como una plataforma comercial global diseñada para satisfacer las necesidades de los compradores extranjeros, inversionistas y empresarios coreanos.

Sus actividades están principalmente enfocadas en ayudar a las Pymes coreanas a expandir sus negocios a nivel internacional.

Estas actividades son apoyadas por medio de las colaboraciones con importantes Cámaras como COPARMEX Ciudad de México. Así, la participación en este evento fortalecerá la relación entre ambas instituciones dentro de un espacio de cooperación internacional, en el que las pymes coreanas exportarán sus productos a México y las pymes mexicanas tendrán la venta exclusiva de estos productos en un entorno de cultura y convivencia familiar.

K-LIFESTYLE 2023 será un fin de semana de cultura y entretenimiento. Un lugar en el que encontrarás los productos más virales de las Redes Sociales. En muchos países existe una ola de cultura de Corea llamada K-WAVE y esto se debe a la popularidad que ha tenido el país asiático que ha exportado todas las tendencias de cultura y estilo de vida de su país. La tecnología ha tenido todo que ver con este gran éxito. ¿Quién no conoció la famosa serie “El Juego del Calamar”?, cuántos jóvenes no escuchan bandas de K-Pop como BTS, Black Pink, entre otras que se han vuelto tan populares y hemos recibido en México llenando importantes centros de entretenimiento. Corea tiene de todo; música, belleza y cuidado de la piel, comida, y otras categorías que encontraremos en un solo lugar.

Hecha un vistazo a las categorías:

K-BEAUTY: Productos del cuidado de la piel, el cabello, el cuerpo, maquillaje y sobre todo las últimas tendencias para tener tu piel sana, con los mejores ingredientes naturales y llenos de nutrientes.

El cuidado de la piel en Corea es una tradición que se ha hecho popular en el mundo entero, tener una piel hidratada, prevenir las manchas con el uso de protectores solares, además de la atención a las líneas de expresión e imperfecciones, es un rito que ya no se deja para una edad avanzada. Desde jóvenes buscan prevenir todos estos efectos del clima y de la vida diaria, cada vez se tiene un mayor balance entre el tratamiento para antes, durante y después del uso maquillaje, incluyendo rutinas antes de dormir.

Encuentra los productos que se adapten mejor a tu estilo de vida y tus actividades con todas las marcas que habrá juntas en este evento.

K-FOOD: Si de tendencias asiáticas hablamos, la comida coreana o K-Food se ha convertido en otra galería de imágenes y videos que se han vuelto virales no solo por su presentación casi artística; la comida de este país tiene un gran aporte a la gastronomía mundial. Kimchi, ramen, bebidas, botanas y más, podrás probar y disfrutar con tu familia. Conoce las tiendas en México en donde siempre puedes encontrarlos y no esperes al próximo evento de Corea en México.

K-POP: Simplemente es como regresar el tiempo hasta los mejores momentos del pop y traerlo al presente con agrupaciones que ofrecen shows de otro nivel. Coreografías con movimientos como sacadas de la IA. Estas bandas de jóvenes han revolucionado los shows de entretenimiento atrayendo a millones de personas a sus presentaciones. Tan solo en 2023 se han presentado en México Just B, NCT, Super Junior, Only One Of, Black Pink entre otras. Y se espera que vengan otras durante el resto del año.

Si algo no podemos dejar pasar, es comprar todo tipo de mercancía en tendencia. Artículos como light sticks, varas decoradas con luces de colores; photo books, posters y todo tipo de accesorios de las bandas favoritas directamente traídos de Corea.