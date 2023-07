Analizan asentamientos irregulares que detonaron escurrimientos

Las recientes lluvias han detonado escurrimientos de grandes cantidades de agua y arrastre de material en la zona de Peñuelas y en las inmediaciones de la Av. 5 de Febrero a la altura del motel Mayan Park. De acuerdo con el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil del Municipio de Querétaro (CMPCQ), Francisco Ramírez Santana, estos se deben al cauce natural del agua y a la instalación de asentamientos irregulares.

Al respecto la dependencia ha desplegado un personal para analizar estos asentamientos, dar con sus legítimos dueños, comenzar el proceso legal y lograr retirar a las personas que habitan en ellos. No obstante el Ramírez Santana no dio información acerca de la cantidad de asentamientos irregulares que existen, no cuales son, específicamente, cuales están afectando a cada región.

Detalló que estos asentamientos estarían ubicados en la zona de Menchaca y San José el Alto, afectando, con arrastre de material a Peñuelas, la colonia Las Américas y la zona industrial ubicada sobre 5 de Febrero.

El funcionario no especificó las acciones que se pretende iniciar para dar solución a los reportes que se han dado en las áreas mencionadas, pero dio a conocer que el día de hoy se efectuó una reunión de trabajo interinstitucional liderada por la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía.

“Ya se han hecho trabajos en la zona para identificar las condiciones y disminuir el riesgo en estas zonas durante la temporada de lluvia. Se han identificado asentamientos, sobre todo uno en particular, el cual no está identificado… Hay que identificar el predio, sus dueños y comenzar con las acciones para retirar a estas personas”, declaró el director.