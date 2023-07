AMLO asegura que su movimiento logrará erradicar la violencia en el país

El presiente celebra el quinto aniversario de las elecciones en las que triunfó con un discurso en el Zócalo capitalino, donde Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación y Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México, calificaron a esta administración, como el primer sexenio de la Cuarta Transformación en el que se están logrando la “recuperación” social y económica del país.

Entre los logros, destacó el “96% de abasto de medicamento”, la responsabilidad financiera y el que no se haya contratado deuda, así como la recaudación de impuestos a grandes corporaciones. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró el quinto año de su victoria en las elecciones de 2018 agregando que, tiene la confianza de que su movimiento logrará detener la vorágine de violencia en la que está inmerso el país.

“Hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos. Me canso, ganso”, prometió el presidente en una planza del Zócalo repleta de sus segudiroes, y acompañado de su gabienete y en el que también negó que exista un “narco estado” funcionando en el país.

Esto, pese al reconocimiento de que este sexenio se ha convertido en el que más homicidios se han registrado con 118 mil personas asesinadas a 15 meses de que termine, cifra que reconoció hace unas semanas en la “mañanera”, pero que en esta ocasión obvió, prefieriendo hacer un listado general de todas y cada una de las políticas que ha realizado, y que va desde la prohibicón de vapeadores, la construciión de la Refinería Dos Bocas y del Tren maya, y los programas sociales que ahora son constitucionales.

Además, argumentó que delitos como feminicidios, homicidos y secuestros tienen una tendencia a la baja y destacó lo que ha calificado como su cruzada contra la corrupción, a los privilegios del sector privado, y el uso de las influencias para conseguir contratos del gobierno.

“A diferencia de antes, ahora no hay privilegios fiscales para las grandes empresas, ahora se combate el huachicol, no se entrega el dinero a manos de llenas a líderes de organizaciones sociales, no se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias”, dijo.

Acompañdo de su gabinete, el presidente además fue precedido por Delfina Gómez, recién electa gobernadora del Estado de México, y por Luisa María Alcalde, quien negó que el fin del sexenio de López Obrador vaya a ser el fin de la Cuarta Transformación, sino que es a penas el momento estelar. En um moento en que las encuestas vatificnan una intención del voto que, a 5 años de 2018, sigue manteniendo un apoyo mayoritario a Morena.

“En 457 días habrá de concluir unas la primera etapa del proceso de transformación pero eso no significa un descenso al contrario estamos comenzando el momento estelar de la Cuarta Transformación”, afirmó.