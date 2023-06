Tras descarte de Lilly Téllez, Kuri apostaría por Xóchitl Gálvez

Tras la salida de la senadora Lilly Téllez de la carrera presidencial, sería su compañera, Xóchitl Gálvez, el perfil ciudadano que podría encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por México para competir por la presidencia de la República en 2024, así lo consideró el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

Aunque mencionó al titular del Poder Legislativo, Santiago Creel, y al priísta Enrique de la Madrid, sería Gálvez el perfil ciudadano que podría competir, esto en el marco de la elección del candidato de la oposición en un proceso que, en opinión del gobernador, sí permite la participación de la sociedad civil. Asimismo, consideró que Lilly Téllez, a quien él invitó a pasarse de Morena a PAN, podrá tener espacios dónde acomodarse.

“A mí me gusta mucho Xóchitl Gálvez, fui su coordinador, una mujer ciudadana, no pertenece a ningún partido, trabajadora, ha sido ejecutiva. Santiago Creel también tiene una gran trayectoria, Enrique de la Madrid es gente muy decente… más aparte todos aquellos ciudadanos. Yo a Lilly la estimo mucho, la convencí de que se uniera al grupo parlamentario del PAN (en el Senado) y estoy seguro que si no es en este lugar, ella tendrá otro lugar”.

Pese a que numerosos perfiles como Téllez, el también senador Germán Martínez, o el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, han decidido no participar, el gobernador sostuvo que él considera que la oposición sí ha generado un proceso con un esfuerzo por incluir a la sociedad civil, aunque volvió a descartar su participación, y agregó que en el estado no hay un perfil político que pudiera ser competitivo para la presidencia.

“Yo creo que si me aviento a participar, los queretanos me agarran a trancazos. Primero tengo que terminar 5 de febrero, arreglar el problema del agua, la energía y la seguridad. Me han invitado de todas partes del país para que la busque, pero no, me quedó en Querétaro, no escucho el canto de las sirenas y sé mis capacidades. Apoyaré al que sea de la alianza como ciudadano. En este momento no veo a ningún (perfil en Querétaro)”, consideró.

Finalmente, agregó que el proceso interno de los partidos opositores llega justo a tiempo para comenzar a posicionar un perfil, con la virtud de incluir perfiles ciudadanos. Asimismo, reconoció que el empresario, Claudio X. González, sí está metido en el proceso, pero no consideró que sea algo negativo, como lo ha expresado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Respeto mucho al señor presidente, cada quien tiene su forma de hacer política. Claudio X. González no está metido, está metidísimo en forma muy abierta y transparente y tiene todo el derecho de hacerlo. Ya Carlos Salinas ya fue presidente en el 88, hace 35 años”, subrayó.