Serán los “oligarcas” quienes elijan candidato del Frente Amplio: AMLO

Serán los oligarcas quienes elijan al candidato del Frente Amplio por México, y buscarán que se mantenga lo que ha nombrado como privilegios de clase, así lo consideró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien además calificó el proceso de “faramalla”.

Al respecto, señaló directamente al empresario Claudio X. González de ser el que elegiría, a modo de dedazo, al candidato de la oposición que buscará enfrentar al que su sucesor elija como coordinador de los destinos de la Cuarta Transformación.

“Quienes escogen son los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X. González. Él es el gran elector, Claudio, aunque nomás señala, es el del ‘dedazo’, pero atrás le están diciendo quién”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Asimismo, recordó qué hay figuras en la oposición que ya han manifestado sus dudas sobre el método de elección y han decidido bajarse, como es el caso del senador Germán Martínez y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pues consideró que estos actores políticos ya se dieron cuenta “qué hay consigna”.

“Espérense, no, no, no. Tienen que mostrar más el cobre, tienen que decantarse, ya unos que se dieron cuenta de que ya hay consigna, se están retirando, porque ya se dieron cuenta del truco, pero va a ser muy interesante, nada más espérense, vamos a dar un tiempo más para que se manifiesten”, indicó.