Partidos Políticos deben 20 millones de pesos por multas al IEEQ

Más de 20 millones de pesos, es lo que deben los partidos políticos registrados en el estado de Querétaro, esto producto de multas que se derivan de los procesos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE); informó María Pérez Cepeda, consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), órgano encargado de cobrar el dinero.

Según las cifras proporcionadas, Morena tiene el 36% de los recursos, seguido del PRI con el 33%, luego por el PAN con el 20% y el 12% para el Partido Verde Ecologista de México. En estos datos, se destaca que no corresponden a su representación en el Congreso y los gobiernos pues, por ejemplo, el PRI es la tercera fuerza política y se encuentra en segundo lugar en cuanto a multas, mientras que el primer lugar, Morena, es la segunda fuerza política en el estado.

“Tenemos multas pendientes por cobrar por 20 millones 250 mil pesos. Los partidos son los cuatro que reciben financiamiento local; el PAN, por 3 millones 700 mil; el PRI por 6 millones 648 mil; Verde Ecologista, 2 millones 242 mil; y Morena, 7 millones 222 mil. Estas son las multas hasta este momento porque el INE nos sigue mandando los dictámenes de fiscalización y eso puede aumentar o disminuir la deuda”, explicó.

Estas multas, recordó la funcionaria, no son del año fiscal 2022, muchas de ellas pueden ser de mucho más atrás, pues el IEEQ no puede cobrar las multas en su totalidad, si no que se limita a un porcentaje del presupuesto estatal que se otorga a las organizaciones, en caso contrarío, podrían quedarse sin dinero para su funcionamiento regular.

“Pueden ser (multas) más antiguas, porque no se puede descontar todo el monto, se tiene que prorrogar en el tiempo. Entonces ahorita tal vez estamos cobrando multas antiguas, se van formando las que se vayan imponiendo y vamos cobrando. Nosotros las contamos hasta que se terminen de liquidar y se van liquidando algunas antiguas y se suman otras nuevas”, detalló.

Finalmente, recordó que este recurso se invierte íntegramente en Ciencia y Tecnología, siendo el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Concyteq) el organismo encargado de administrar estos recursos, gran parte de los cuales son vitales para su funcionamiento.