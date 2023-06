Aprueban en Querétaro la prohibición de los ECOSIG

Durante el desarrollo de la Sesión de Pleno de la Legislatura local, se aprobó de forma unánime el dictamen de que prohíbe los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), el cual establece sanciones de 2 a 6 años de prisión para quien realice estos actos, esta sanción podrá incrementarse al doble en caso de que los responsables sean servidores públicos.

Cabe destacar que dentro de las sanciones en este dictamen también se contemplan el servicio comunitario y el pago de una multa económica; cabe señalar que esta propuesta legislativa fue presentada por el diputado local por el partido político Morena, Antonio Sinecio, y formó parte de los trabajos en el desarrollo de la misma, en conjunto con organizaciones LGTB+, el legislador local, Guillermo Vega.

Tras la aprobación de este decreto, el estado de Querétaro se convirtió en el décimo quinto estado de la República Mexicana que prohíbe las ECOSIG.

El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, argumentó que los ECOSIG no están sustentados científicamente, y puntualizó que no es normal que la sociedad señale y discrimine; aseveró que la discriminación se tiene que erradicar en la entidad, ya que es el segundo estado en donde prevalece más la discriminación.

“No es normal que alguien quiera curar algo que no es una enfermedad, no es normal que la sociedad discrimine, no es normal que la sociedad señale, no es normal que la sociedad critique (…) este tipo de iniciativas contribuyen a dejar atrás eso, a dar pasos a una sociedad incluyente, para bajarle a la discriminación, para subirle a la tolerancia, para subirle a la inclusión, para subirle al respeto”, puntualizó Paul Ospital.

Puntualizó que es importante que cada persona se desarrolle de forma libre.

Por su parte, Antonio Sinecio, destacó que en las labores para la creación de esta propuesta legislativa, que se realizaron en el lapso de un año, se dieron cuenta de estos ECOSIG son algo antiético, en donde se trata una determinada orientación sexual como una enfermedad cuando no es así.

“Ya que las terapias de conversión parten de la premisa de que la conducta e identidad homosexual son patológicas, y en consecuencia inaceptables; esta adición al Código Penal es sumamente importante ya que las minorías sexuales son víctimas de acoso y humillaciones, e insultos verbales relacionados con su orientación o identidad sexual y de malos tratos físicos”, comentó Antonio Sinecio.

Al respecto, también habló la diputada local por el partido Querétaro Independiente, Daniela Salgado, quien argumentó que las denominadas terapias de conversión dañan a la salud mental de quienes las reciben, y mencionó que este dictamen es paso hacia adelante al respeto y a los derechos humanos de las personas; reiteró que las autoridades de salud han dicho que los ECOSIG carecen de sustento científico.

“Es importante destacar que en numerosos estudios científicos y organizaciones profesionales de la salud, han dejado en claro que las terapias ECOSIG carecen de base científicas y pueden causar daños psicológicos y mentales a largo plazo”, afirmó Daniela Salgado.

Cabe destacar que en esta sesión de pleno también se aprobó el dictamen que se reconoce en el estado de Querétaro a la violencia vicaria; este tipo de violencia es un tema de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se busca establecer sanciones para aquellos que ejerzan este tipo de violencia