Aprueban en comisión ley que reconoce la violencia vicaria

La propuesta legislativa, que reconoce la violencia vicaria en el estado de Querétaro, fue aprobada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la cual es presidida por el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega, quien mencionó que la violencia vicaria es un problema global, según la relatora especial de violencia contra las mujeres y las niñas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Guillermo Vega especificó que en este tipo de violencia, el maltratador usa como medio a los hijos para dañar a las madres, y que en ocasiones se ha llegado al asesinato.

Una de las promotoras de esta iniciativa, la diputada local por el partido político Morena, Yasmín Albellán, mencionó que en la comunidad indígena, este tipo de violencia es una costumbre y que se considera un asunto privado, por lo que representa uno de los obstáculos para que la mujer pueda realizar su respectiva denuncia, por lo que aplaudió este reconocimiento.

“Las mujeres, al no contar con el recurso necesario para sacar adelante a los hijos e hijas, se someten a las demandas de sus parejas, quienes en múltiples ocasiones les dicen a las mujeres, que se salgan del domicilio familiar (…) generándoles un total estado de indefensión y desvalimiento, por ende, la violencia es una costumbre que se considera un asunto privado” comentó Yasmín Albellán.

Por otro lado, otro de los impulsores a este reconocimiento, es el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, quien recordó que este tema se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde se buscará determinar las sanciones al respecto.

Añadió que este tipo de violentadores tienen la intención de “pegarte donde más te duele” a sus exparejas, y esta es una de las violencias más crueles que se pueden vivir; aseguró que alrededor del 90% de las víctimas pasaron por las violencias económicas y psicológicas, hasta llegar a la vicaria.

Aseveró la necesidad de legislar en este tema, ya que al no estar especificada en la norma, no se puede juzgar y a su vez no se puede castigar; argumentó que será después de la determinación de la SCJN cuando se podrá continuar legislando en este tema.

“La violencia vicaria se está discutiendo ahora mismo la Suprema Corte de Justicia, hay distintas acciones de inconstitucionalidad, y yo estoy seguro que saldrá a favor para que entonces nosotros podamos reformar ya en nuestro Código Penal nosotros, y muchos estados de la República que están inmersos en esta discusión” comentó Paul Ospital.