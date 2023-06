Alertan por venta de medicamentos destinados a Turquía

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria ante la comercialización y distribución ilegal de comprimidos del medicamento CELLCEPT 500mg (micofenolato de mofetilo), con número de lote E1939E1 y con fecha de caducidad 29-03-25, destinado para su distribución en Turquía.

El producto CELLCEPT se utiliza como auxiliar en el trasplante hepático, profilaxis de rechazo en el trasplante renal, auxiliar en el trasplante de corazón. La identificación del lote fue posible a partir del análisis de la información presentada por la empresa Productos Roche, S.A. de C.V., titular del registro sanitario en México.

A través de un comunicado se explica que el medicamento presenta textos y leyendas en idioma diferente al español en el empaque secundario y no cuenta con registro sanitario otorgado para México, por lo que representa un riesgo para la salud de las personas, ya que no garantiza la seguridad, calidad y eficacia de los productos, al no cumplir con las condiciones de importación legal.

Las características que permiten identificar el producto comercializado de manera ilegal son:

• Textos y leyendas en un idioma diferente al español.

• Número de lote: E1939E1

• Fecha de caducidad: 29 03 25

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones a la población en general, profesionales de la salud, distribuidores y farmacias:

• No utilizar ningún producto que muestre un idioma diferente al español y que carezca de un registro sanitario.

• Si existen dudas sobre la originalidad del medicamento, contactar al titular del registro sanitario para que esta le sea confirmada.

• Si ha utilizado el fármaco antes referido y ha presentado cualquier reacción adversa o malestar, reportarlo en el siguiente enlace en línea o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

• En caso de identificar productos con características similares a las descritas, no adquirirlo y de contar con información sobre la posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria.