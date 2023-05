Unidad Jurídica de la UAQ atendió 44 casos de estudiantes en un año

La Unidad Jurídica Académica Estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro (UJAEUAQ), a un año de trabajo, ha atendido un total de 44 casos; de los cuales el 98 por ciento se encuentran concluidos y solo un asunto en proceso, informó la rectora Teresa García Gasca.

Comentó que dicha área, a cargo del maestro Juan Carlos Herrera, surgió en el 2022 en el marco de la conmemoración del 23 de mayo, Día del Estudiante, su objetivo es promover, divulgar y proteger los derechos académicos de la comunidad estudiantil de bachilleres, licenciatura y posgrado.

Principalmente, se les ha dado atención a estudiantes de las facultades de Medicina y Derecho; sin embargo, también han solicitado el apoyo jóvenes de otras unidades académicas como: Artes, Enfermería, Contaduría y Administración, Informática, Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía, Ciencias Naturales y Escuela de Bachilleres.

“Estamos trabajando para diversificar la oferta de servicios de atención, en este caso, para recursos académicos en donde se ha logrado con éxito resolver y que, de otra manera, hubieran sido fracasos para los estudiantes porque los recursos no iban bien formulados o porque no conocen el reglamento y, por lo tanto, no actúan en tiempo y forma. De esta manera, hemos ido resolviéndolos a nivel individual y comunitario, es un servicio para todas y todos los estudiantes”, destacó.

De igual forma, la académica refirió que la UJAE ha ampliado sus canales de comunicación a través de redes sociales, además de brindar charlas a grupos en diferentes campus. La meta es implementar una mayor difusión para que los estudiantes puedan conocer las funciones que realiza dicha Unidad.

Finalmente, García Gasca compartió que al semestre 2022-2 existía una matrícula de 33 mil 576 estudiantes, de los cuales 8 mil 173 corresponden a bachilleres; 25 mil 403 a licenciatura; y el resto a posgrado. A nivel estatal, la Universidad atiende a la mayor cantidad de estudiantes de Educación Media Superior y Superior, al dar cobertura al nueve por ciento de la matrícula de bachilleres, al 25 por ciento de Técnico Superior Universitario y licenciatura, y al 42 por ciento en posgrado.