Solo el 10% de los sindicatos en Querétaro cumplieron con el proceso de legitimación

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, informó que luego de darse por terminado el plazo que tenían los sindicatos en las empresas para realizar el proceso de legitimación o cumplir con el número de votos necesarios para seguir representando a los trabajadores dentro de estos centros laborales, se pudo constatar que tan solo el 10 por ciento de los sindicatos en Querétaro cumplió con este requisito.

Detalló que en el caso de las organizaciones sindicales que no hayan llevado a cabo este procedimiento, ya no podrán representar a los trabajadores al interior de esas empresas en cuestión, pero tendrán la posibilidad de llevar a cabo nuevos contratos colectivos, sin embargo, cualquier otra organización sindical lo podrá hacer también.

La funcionaria detalló que de ahora en adelante ya no hay una renovación de contratos colectivos y la única posibilidad que tenían los sindicatos de hacerlo era a través de la legitimación, por lo que a partir del primero de mayo, las organizaciones sindicales que no hayan llevado a cabo este proceso ya no podrán representar a los trabajadores dentro de estas empresas.

Ante esto, es importante mencionar que “las prestaciones de los trabajadores quedan intactas, es decir, los derechos laborales que adquirieron a través de contratos colectivos quedan exactamente en los mismos términos, no habrá ningún retroceso por alguna lucha ganada por estas organizaciones sindicales, y si hubiera alguna otra organización sindical que llegara en este momento, tendrá que partir de estas prestaciones ya ganadas”, destacó.

San Martín Castillo informó que para este proceso de legitimación se dio un plazo de cuatro años, y los trabajadores que hoy quedaron sin sindicato están recurriendo a la figura de Sindicato Único; sin embargo, destacó que esta figura solo los puede representar en la empresa en la que está registrado.

En cuanto al tema de acoso laboral, acotó que ya se han recibido solicitudes para hacer campaña en algunos centros laborales y efectivamente se han solicitado la intervención en dos ocasiones por el tema de acoso laboral y hostigamiento sexual.

Para finalizar, la titular de la dependencia detalló que aún no se ha realizado el cierre para hacer la revisión de lo que las empresas han registrado en su declaración oficial y verificar que se estén pagando las utilidades, sin embargo, recordó que el límite para el pago de las utilidades se da en el mes de mayo para personas morales y en junio para personas físicas.