Pide Mauricio Kuri a jóvenes, que se involucren en la toma de decisiones

Durante este día, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, sostuvo un encuentro con jóvenes a quienes le compartió que el reto más importante de esta generación es que se involucren en la toma de decisiones, y sean partícipes en mantener un estado de derecho.

De igual forma, les expresó que este encuentro con liderazgos de las juventudes es un signo de esperanza, pues eso es muestra de que están interesados con su estado y en trabajar por su comunidad, celebró la realización de eventos de este tipo, para preguntar y saber las propuestas que tienen para abonar al desarrollo de la entidad.

“Lo único que quiero hacer es dejar un mejor Querétaro, pero no hay forma de hacerlo solo. La única manera de hacerlo es contigo. Por eso les pido que me ayuden, que sean muy exigentes (…), y ahorita que tengo ciudadanos exigentes, me da gusto porque me hace ser mejor servidor público. Se vale criticar, lo que no se vale es no participar. Por favor chavos, participen”, señaló.

Ante los asistentes, el titular del Ejecutivo Estatal se comprometió a seguir trabajando para construir el Querétaro de los próximos 50 años, y mencionó entre otras acciones el apoyo presupuestal para fortalecer la educación, con recursos para universidades y el programa de Escuelas de Tiempo completo, además de apoyar el emprendedurismo y el esquema de estancias infantiles.

Como parte de este diálogo, Kuri González pidió a los asistentes ponerse metas grandes, y pensar en grande, pues afirmó, que los queretanos son echados para adelante.

En su oportunidad, Virginia Hernández recordó que la Secretaría de la Juventud de Querétaro, es la única dependencia a nivel nacional que tiene el rango de Secretaría, lo que es una muestra del interés de la administración estatal para apoyar a los jóvenes, y de esta manera generar mecanismos para participar e incidir en un cambio desde sus respectivas trincheras.

“Cuentan con todo el apoyo de la Secretaría de la Juventud, cuentan con todo el apoyo del Gobierno del Estado para impulsar sus metas, para impulsar sus sueños, y dar ese siguiente paso. Como siempre dice el Gobernador, no hay que ponernos un techo, y eso es lo que queremos en la Secretaría y en Gobierno, que tengan las herramientas para que de verdad sueñen en grande y logren sus sueños”, concluyó.

Ahí, la titular de SEJUVE sostuvo que Gobierno del Estado tiene el interés en acompañar el desarrollo de la juventud con diversas herramientas, y puso como ejemplo la presentación de la estrategia Rumbo Joven, para sumar el trabajo de las dependencias en el diseño de políticas transversales que incidan en el futuro de los jóvenes.

Durante el desarrollo del encuentro, se reiteró la convicción de hacer partícipes a los jóvenes en la elaboración de las políticas públicas, y se atendieron dudas relacionadas con programas estatales.