Ni un voto de hispanos para DeSantis: AMLO

Después de impulsar normas para evitar que personas migrantes sean contratadas en Florida, su gobernador, Ron DeSantis, anunció que buscará la candidatura del Partido Republicano para ser presidente de Estados Unidos, por lo que esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la comunidad hispana “despertar” y no votar por el republicano.

Esta política promovida en Florida, cabe recordar, provocó una huida masiva de personas migrantes y que se exhibió en redes sociales pues había construcciones y otros giros en los que los migrantes dejaron de trabajar por las sanciones que sus patrones podrían obtener.

“También aprovecho para decirle al señor DeSantis, que ayer se destapó, ya ven que no fallé y que toda su politiquería de los migrantes era porque quiere ser candidato del Partido Republicano. Lo que aplicó en Florida, una política antiinmigrante, ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto”, expresó el presidente.

DeSantis anunció su candidatura en Twitter, en un Space que compartió con Elon Musk, y en el que sugirió cerrar la frontera con México para evitar la entrada de fentanilo a su país y, agregó, haría que México pagase el muro como en algún momento prometió Donald Trump.

“Biden ha abierto la frontera sur, permitiendo que un flujo masivo de drogas lleguen al país. Cerraremos la frontera, construiremos un muro fronterizo y haremos que los cárteles rindan cuentas”, expresó DeSantis.

López Obrador respondió a esta declaración asegurando la posibilidad de que dicha droga ingrese a través de Florida:

“Luego sacó lo del fentanilo. En una de edad el fentanilo está llegando por Florida, porque así llega hacia Estados Unidos desde Asia”, respondió el presidente.

Asimismo, DeSantis destacó su perfil conservador y su política de evitar que los inmigrantes ingresen y trabajen en su estado, eliminado las llamadas ‘ciudades santuario’ y expulsado en camiones y aviones a grupos de migrantes, muchos de ellos siendo familias con niños, hacia otros estados gobernados por el Partido Demócrata.

En ese sentido, AMLO consideró que no se debe votar por políticos que no respeten a las personas en situación migrante y sugirió preguntarle al gobernador de Florida si él no tiene personas migrantes trabajado en sus negocios.

“Que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrante. Porque el migrante, como se dice en la biblia, hay que respetar al forastero. Y preguntarle a DeSantis, porque suelen ser muy hipócritas, y puede ser que tenga migrantes trabajad a su servicio”, subrayó AMLO.