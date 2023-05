Mariana se encuentra aún grave, pero estable: SSA

Mariana, joven de 17 años que fue agredida en Puerta Real con un arma de fuego la semana pasada, se encuentra grave aún, pero estable, informó la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, y agregó que especialistas en neurología y oftalmología están pendientes de su evolución.

“Estaba grave, (pero está) estable. La había valorado neurocirugía y oftalmología por una lesión en el ojo. Estamos esperando horas críticas para ver cómo evoluciona. Lamentablemente, cuando hay una lesión en cráneo el proceso de desinflamación se va dando poco a pocos”, informó.

Por la naturaleza de sus lesiones, que fueron en la cabeza y en uno de los ojos, hacen impredecible la evolución de su salud, agregó la funcionaria, sin embargo, el parte médico del Hospital General hasta ahora informa que no parece estar en riesgo su vida

“Están en vigilancia constante para brindarle la atención en lo que esté en la mano de los especialistas del Hospital General. No me comentaron que estuviera en riesgo la vida, sin embargo, sin lesiones impredecibles. Lo que me comentaron es que hay lesión en un ojo”, puntualizó.

Por su parte, la secretaria general de Gobierno, Lupita Murguía Gutiérrez, reafirmó que el gobierno del estado se encuentra en comunicación con la familia y, agregó, la presunta agresora “aparentemente ha salido del estado” y, agregó, habría sido el ruido en redes sociales lo que la alentó a salir del estado, por lo que se alertó a fiscalías de otros estados para dar con ella.

“Hemos tenido comunicación a través de la subsecretaría de Derechos Humanos con los papás y atentos a su estado de salud. Sabemos que Mariana está bien atendida, que su condición, aunque delicada, es estable. La Fiscalía está haciendo los trabajos para tratar de ubicar dónde se encuentra esta mujer que presuntamente fue la que le disparó”, subrayó.

El 26 abril la joven fue agredida por quien se presume es nueva pareja de su exnovio, mujer que, tras dispararle, abandonó el arma en un restaurante cercano a Puerta Real, en el municipio de Corregidora, huyendo después. El viernes, una caravana de vecinos se manifestó para exigir justicia frente a la Fiscalía General del estado.