Llama Kuri a los empresarios a pagar utilidades para mantener paz laboral

Al ser los trabajadores corresponsables del éxito empresarial, los negocios establecidos deben hacer un esfuerzo por pagar las utilidades cada año a sus trabajadores, esto en aras de mantener la paz social, consideró el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

“Es importante. Los trabajadores tienen derecho a su PTU cada año y también hacer que las empresas tengan utilidades es parte de los trabajadores; por eso es importante que accedan a este derecho”, subrayó.

Al respecto, informó que la Secretaría del Trabajo estatal tiene la instrucción de garantizar el pago de utilidades a los trabajadores, por parte de empresas que así lo puedan hacer, esto para mantener la paz de los trabajadores, siendo este uno de los baluartes que hacen atractivo a Querétaro para invertir.

“La Secretaría del Trabajo tiene la instrucción de no llegar a estos extremos, si los empresarios no tienen utilidades, pues no tienen que pagar, pero si tienen, sí. (La paz laboral) es uno de los baluartes de Querétaro”, sostuvo.

En ese sentido, cabe recordar que el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro, José Cruz Araujo Ávila, informó que ha habido tres empresas en huelga y 15 en paro por el no pago de utilidades, aunque la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, negó que existieran las huelgas, pero sí confirmó los 15 paros momentáneos.

En el mismo sentido, el gobernador mencionó que no se tienen registradas huelgas, únicamente paros técnicos que se han resuelto, por lo que reafirmó que es necesario brindar este derecho para mantener un ambiente laboral que siga siendo una ventaja competitiva en el estado.

“Lo que tengo entendido es que hubo el intento de un paro técnico que se resolvió en tiempo y forma. Queremos seguir manejando la paz laboral, ha sido una de nuestras ventajas competitivas y seguiremos trabajando en un buen ambiente laboral”, puntualizó.