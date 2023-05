Libertadoras de Querétaro presenta plantilla para la temporada 2023

El equipo de básquetbol femenil presentó de forma oficial a su roster completo dirigido por el coach Sandro Orlando, con el cual afrontará la Temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBPF).

El presidente de Libertadoras de Querétaro, Edgar Báez, mencionó que está emocionado por el inicio de la nueva temporada debido al equipo de trabajo y deportivo que se tiene; señaló que en el partido inaugural que se celebrará el día de mañana ante Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas estará presente el dueño del equipo, Carlos Lazo.

“Viendo el equipo de trabajo que tenemos, el equipo de jugadoras y el cuerpo técnico que tenemos para debutar mañana, me dan escalofríos, me llena de orgullo y me pone a pensar e imaginarme lo que será esta temporada para nosotros, los invito a todos para que estemos aquí haciendo mucho ruido y vamos por una gran temporada” expresó Edgar Báez.

Cabe señalar que Sandro Orlando dirigirá por segunda ocasión a las Libertadoras; en su primer paso con el equipo queretano logró llegar a la final de la Zona Sur de la LNBPF.

“Cuando me propusieron regresar al equipo, lo acepté de inmediato, sobre todo por la idea que tengo de la afición. Cada vez que escojo mi trabajo, no lo hago solamente por el dinero, sino por lo profesional de las personas que trabajan en el club y en este club lo encontré. Haré lo mejor para este club, porque se escogieron a las jugadoras para eso” comentó Sandro Orlando.

Por su parte, la jugadora Daniela Soto comentó que el objetivo del equipo es conseguir el campeonato de la LNBPF.

“Estamos muy contentas de comenzar esta historia con Libertadoras. La pasión y el amor que nos une por este deporte se va a ver reflejado en la cancha, todas tenemos claro el objetivo, que es lograr el campeonato y estamos trabajando todos los días para que eso se logre” dijo Daniela Soto.

Libertadoras de Querétaro tendrá un total de 4 bases, las cuales son: Britney Jones, Gabriela Saad, Manuela Ríos y Stephany Chávez; respecto a la posición de alera serán 3 jugadoras que realicen esta función: Lyndra Littles, Daniela Soto y Denisse Tejada; mientras que Ingrid Treviño, Marzia Tagliamento y Marie Benson estarán ocupando la posición de ala-pívot.

La plantilla también tendrá a dos jugadoras de guardia, las cuales son: Olivia Vezaldenos, Robyn Parks y Maddie Garrick.

Será el día de mañana cuando el equipo haga su debut en la temporada mencionada en el Auditorio Arteaga a las 20:30 horas.