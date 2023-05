Arranca primer Congreso Estatal Conmemorativo del Día Internacional de Enfermería 2023

El gobernador, Mauricio Kuri González, inauguró los trabajos del Primer Congreso Estatal Conmemorativo del Día Internacional de Enfermería 2023, “Profesionales líderes en terapia de infusión y clínica de heridas”, que se celebra este 18 y 19 de mayo, mediante el cual se reconoce y honra al gremio de enfermeros queretanos.

“¿Cuál es la diferencia de un hospital a otro? las y los enfermeros (…) el compromiso que tengo con ustedes es darles las herramientas para que ustedes hagan un buen trabajo (…) nunca como ahora necesitamos de ustedes (…) que no dejan de estudiar, que no dejan de prepararse, que no dejan de estar al pendiente para poder dar un mejor servicio y una mejor calidad de vida para la gente que ustedes trabajan”, manifestó.

La directora de Enfermería de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud del Gobierno de México, Thelma Rossana González Guzmán, subrayó que con la materialización de este Congreso queda de manifiesto el cumplimiento de impulsar y fortalecer las enseñanzas con los profesionales de enfermería, espacio de debate, dijo, propicio para aprender, compartir y celebrar los logros en los campos especializados de la profesión.

Durante su mensaje, la funcionaria federal invitó a los profesionales de la enfermería a recordar siempre que en el centro de todo lo que hacen está el paciente, pues afirmó que su compromiso es la atención centrada en ellos, lo que los hace verdaderos líderes en su campo.

En su intervención, la secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, destacó que Querétaro cuenta con grandes profesionales de la enfermería dedicados a la atención médica, asistencial, académica y científica, lo que fortalece al gremio, beneficia a los pacientes y tiene impacto positivo en las familias y en la comunidad en general.

“Enfermeras y enfermeros de Querétaro, a medida que el mundo comienza a salir de una pandemia que ha afectado a las vidas y los medios de subsistencia de cientos de millones de personas, existe una necesidad crucial de transformar los sistemas de salud, basándose en la atención primaria, centrándose en las personas y las comunidades y aumentando su resiliencia. Las y los invito para continuar impulsando la profesión, cuentan con el respaldo de la Secretaría de Salud”, precisó.

A nombre de las y los enfermeros, Leonila Albarrán García con 51 años de servicio en el Hospital General de Querétaro, reconoció el trabajo responsable y la disciplina de sus colegas que se entregaron en la crisis pandémica ocasionada por COVID-19.