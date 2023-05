Aprobación de iniciativa contra terapias de conversión recae en el diputado Guillermo Vega

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local del Estado de Querétaro, Graciela Juárez, mencionó que la propuesta legislativa que prohíbe los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosigs) se dictaminará en Sesión de Pleno cuando lo decida el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega.

Explicó, la también legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que de acuerdo a diálogos que ha sostenido con el militante del PAN, no se ha dictaminado esta propuesta en Sesión de Pleno debido a que se continúan con reuniones sobre esta iniciativa, aprobada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia el pasado 26 de abril.

“Si hay interés de sacarla, quizá en el siguiente o en la que venga, pero no está lejos de subirse a pleno, justo quien es presidente de la comisión, el diputado Memo, ha estado haciendo algunas reuniones previas que ya había venido haciendo antes” declaró Graciela Juárez.

Aseguró que si existe el interés de que se sesione este dictamen, sin embargo, actualmente se encuentran a la espera de que Guillermo Vega brinde la autorización de la misma.

Cabe destacar que esta iniciativa contempla sanciones de dos a seis años de cárcel para quienes apliquen las denominadas ‘terapias de conversión’, cabe señalar que estas sanciones se pueden doblar si la persona quien recibe esta terapia es menor de edad.

Respecto al parlamento abierto que solicitan integrantes de la comunidad LGTB+ con la intención de reformar el Código Civil del Estado de Querétaro, Graciela Juárez mencionó que no se le ha acercado ningún documento con esta petición.

Añadió que este tema se podría abordar en foros debido a que el tema de parlamento abierto no está regulado, sin embargo, dijo que se le dará seguimiento a esta solicitud de la comunidad LGTB+ para verificar bajo que esquema se puede atender esta petición.

“No está regulado, me acaban de turnar el oficio que me hicieron llegar y estoy en proceso con el secretario de servicios parlamentarios para ver bajo qué esquema, porque en esta plática, en este primer acercamiento, damos cuenta que no está regulado el parlamento abierto” puntualizó.