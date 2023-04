Santiago Nieto confirmó denuncias contra autoridades queretanas

El procurador de Justicia del estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, confirmó que habitantes de la comunidad de Tzibanzá interpusieron una denuncia en contra del gobierno del estado y señalaron al gobernador, Mauricio Kuri González, y al exmandatario Francisco Domínguez Servién.

“Sí se presentaron denuncias por el caso de Tzibanzá, estamos integrando las carpetas de investigación y vamos a determinarlo en su momento”, declaró.

A pesar de que no se dieron más detalles al respecto, apuntaron a que estas denuncias están vinculadas a temas de “el agua y la posesión de la tierra”.

De acuerdo con la Cooperativa de Tzibanzá, se dio a conocer a través de un comunicado que iniciaría un proceso legal en contra de estas autoridades por el delito de fraude y peculado por adjudicarse de manera ilegal tierras con un valor estimado de 700 millones de pesos.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, declaró que esas tierras son propiedad del estado, debido a que se llevó a cabo un contrato en el que se establecía que la comunidad cedía cuatro hectáreas a cambio de obra pública.

En respuesta a esta declaración, Nieto Castillo, también señaló que no pretende entrar en conflicto con el gobierno de Querétaro, sino trabajar en coordinación con el mismo para esclarecer la situación.

“Yo no puedo adelantar cuál va a ser la línea jurídica de la procuraduría y honestamente no pienso entrar en confrontación con la secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro, porque precisamente lo que necesitamos entre el gobierno del estado de Hidalgo y el gobierno de Querétaro es trabajar de manera coordinada y no generar enfrentamientos estériles”, concluyó.