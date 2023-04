Inician colaboración UAQ e INROADS de México

Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Asociación Civil INROADS de México iniciaron formalmente actividades en beneficio de la comunidad universitaria; esto, luego de firmarse un convenio de colaboración cuyo objetivo es llevar a cabo acciones de vinculación, inclusión laboral, desarrollo profesional e impulso de los jóvenes mexicanos estudiantes y recién egresados de nivel universitario que inician su vida laboral mediante el diseño, promoción e impartición de programas en materia social.

INROADS tiene presencia en México desde hace 26 años y su misión es acercar a jóvenes comprometidos y confiables para ampliar sus posibilidades laborales mediante el programa “Desarrollo de jóvenes universitarios”. Uno de los primeros productos de esta alianza es la Convocatoria de Certificados Google: Soporte de Tecnologías de la Información, Gestión de Proyectos, Diseño de Experiencia del Usuario y Análisis de Datos; abierta para toda la comunidad estudiantil.

Durante su mensaje, la rectora Teresa García Gasca, consideró que esta colaboración significa una plataforma de despegue para los universitarios e incrementar sus habilidades para desarrollarse de la mejor forma en el ámbito laboral.

“No se trata de un servicio gratuito porque muchas veces el que no tenga costo hace pensar a la gente que no vale nada en términos monetarios o que lo gratis es gratis de origen y, nunca, nada es gratis, siempre habrá alguien que ponga el recurso, alguien que se preocupa por echar a andar un programa y, entonces, sí tiene una inversión social y es tu responsabilidad aprovecharla porque el que no tenga costo para ti, no quiere decir que no tenga valor. Eso me parece muy importante para nuestras y nuestros jóvenes, saber que alguien pone para que ellos se desarrollen y a ese que pone se lo tenemos que retribuir con nuestro trabajo”, expresó.

Por su parte, la directora general de INROADS de México, Beatriz Coll Botello, destacó que esta cooperación será útil para generar sinergia y que más estudiantes tengan una carrera y una trayectoria exitosa.

“Gracias por esta alianza, gracias por abrirnos las puertas de su Universidad, por dejarnos acercarnos y sumar los programas que tenemos a lo que ustedes ya hacen, que es maravilloso”, afirmó.

Por su parte, la coordinadora de Servicios Universitarios y enlace con dicha organización, Mtra. Clara Haydeé Hernández Martínez, manifestó que estas actividades de colaboración sumarán para que las y los estudiantes universitarios puedan ampliar su experiencia académica y profesional.

Mientras que la directora de Proyectos INROADS México, Lic. Patricia Rubio, subrayó que la vinculación entre la UAQ y esta organización ya ha dado otros frutos, pues existen cinco jóvenes en su Programa de Vinculación; 91 graduados que han utilizado las aportaciones de INROADS; y 71 más en el pool de talento.

“Esta formalización de la alianza es un banderazo para lograr más cosas juntos porque esto no lo hacemos solos”, comentó.

El documento signado señala como obligaciones de la Universidad: promover el objeto social de INROADS en materia de inclusión social y laboral; proporcionar a la organización acceso al estudiantado que cumpla el perfil para participar en el Programa; facilitar el acceso y la participación en eventos de inclusión social; difusión entre la comunidad estudiantil para cursos y capacitaciones organizadas por la AC; y dar a conocer con instituciones aliadas la labor de ambas desde su colaboración, por mencionar algunas.