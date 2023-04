Alista UAQ “Feria de la Tierra”

De cara al Día Internacional de la Madre Tierra, la Coordinación de Gestión para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) invita a la población a participar este 21 de abril en la Feria de la Tierra, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde habrá colecta de residuos, charlas, talleres, juegos y premios para quienes colaboren con esta acción en Centro Universitario.

A lo largo de nueve horas, el equipo de esta Coordinación universitaria estará recibiendo PET, plástico HDPE o número 2 (los que contienen detergente o shampoo, por ejemplo), latas de aluminio, cartón, papel, colillas de cigarro, vapes, botellas de vidrio (no rotas), electrónicos, ropa, tapitas y unicel, detalló la responsable de Proyectos de esta área, Adriana Gómez Castañeda.

“Cuando uno destina sus residuos al reciclaje, lo ideal es: uno, traerlos lo más separados posible, por ejemplo: yo reciclo plástico, pero hay que separar por tipos: PET, HDPE o polipropileno; dos, traerlos limpios”, expresó.

Las charlas se estarán desarrollando en el Auditorio “José Arana Morán” de la Facultad de Derecho y la entrada es libre: “Cultura del Agua en la UAQ” por la Karla Olvera; “Nos haces falta tú” de la Dra. Laura de la Mora; “¿Qué hacemos con las colillas?”, impartida por Ecofilter México; “Captura de CO₂” por Mónica Cervantes; “Basura, su impacto en nuestra vida”, en voz de Melissa García; y “El planeta que heredamos” a cargo de Teresa Roldán.

Para quienes asistan acompañados de niñas y niños, se tienen juegos incluidos en el programa: “Separa los residuos”, “Asociación de semillas” y “¿Cuánto sabes sobre la Madre Tierra?”.

“Quisimos acompañar la acción con la conciencia, por eso quisimos realizar este evento con algunas ponencias, talleres, no solo actuar, sino entender cómo se hacen las cosas y el porqué. En este sentido del reciclaje, a veces tenemos esta buena intención, pero no sabemos cómo y no terminamos haciendo bien la práctica: separando correctamente o no sabemos qué pasa después”, detalló.

Los talleres, que tendrán un bajo costo de recuperación, son: “Diversidad de anfibios y reptiles de Querétaro”, “Craftstation: reciclaje creativo con botellas de vidrio” (20 pesos), “Terrarios con envases de plástico” (50 pesos) y “Creando gises comestibles” dirigido a niñas y niños (20 pesos). No es necesario registro previo y el monto se cubre en el momento.



Tanto los juegos como los talleres se estarán llevando a cabo en el Centro de Acopio de Centro Universitario, ubicado a un costado del Vivero.