54 niños participaron en “ Las Niñas y Los Niños en el Gobierno 2023”

54 estudiantes que participaron en el programa Las Niñas y Los Niños en el Gobierno 2023, pudieron conocer cómo funciona el servicio público, la atención al ciudadano y cómo desde el gobierno se toman decisiones para poder construir el presente y el futuro de Querétaro, esto gracias a una convivencia que tuvieron con el gobernador, Mauricio Kuri González, y su esposa, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri.

Durante esta convivencia, el gobernador subrayó que los niños son la razón por la cual se trabaja todos los días en Querétaro, para asegurar que tengan un futuro brillante y lleno de oportunidades a través de una educación de calidad, un hogar con calidad de vida y un ambiente saludable para crecer y poder prosperar.

“Para su generación, para los próximos años el gran reto de ustedes será mantener el país unido, porque no importa quien meta el gol, siempre y cuando gane México (…) y lo que hacemos en Querétaro es que todos los días buscamos para que ustedes tengan una vida mejor (…) quiero dejar un mucho mejor Querétaro que el que recibí (…) piensen que el trabajo que hacemos todos los días es para dejarles un mejor Querétaro”, expresó.

Este evento se llevó a cabo como parte de las actividades para conmemorar el Día del Niño, por lo que el mandatario llamó a los niños a no ponerse un techo, que nadie les diga que no pueden, a estudiar, que sean generosos con sus amigos, a nunca perder la esperanza y no abandonar sus sueños, para juntos construir el Querétaro del siguiente nivel.

De igual manera, Car Herrera de Kuri, se dijo convencida de que los niños mueven al mundo, por ello aseguró que como gobierno están comprometidos a escucharlos, conocer sus inquietudes y crear acciones que los beneficien.

Los niños que asistieron a este evento fueron acreedores a esta invitación gracias a su sobresaliente desempeño académico, por lo que, Car Herrera les dio la bienvenida a Palacio de Gobierno, donde se consolida, dijo, la construcción y la toma de decisiones para garantizar sus derechos.

Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación, subrayó que el gobernador ha impulsado acciones y programas de apoyo para que nadie se quede atrás en materia educativa y afirmó que Querétaro es ejemplo para otros estados, pues aquí se han recuperado y fortalecido programas educativos como las Escuelas de Tiempo Completo.

La funcionaria destacó, además, que se han lanzado estrategias para atender a los más pequeños como la recién presentada Plataforma de Primera Infancia Querétaro, o el Programa de Internet en todas las escuelas, iniciativas que, a diferencia de los demás estados del país, sólo se desarrollan aquí y favorecen a todas y a todos las y los niños.

Cabe destacar que en esta edición de Las Niñas y Los Niños en el Gobierno 2023 participaron 54 estudiantes de sexto de primaria de diferentes escuelas de los 18 municipios del estado; en esta ocasión el niño Gobernador fue Moisés Yael Delgado Quiroz, de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, perteneciente al municipio de Corregidora y Ximena Rosales Padilla, fue la niña presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF.