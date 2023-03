Xóchitl Gálvez responde a AMLO; “no puede definir quién es feminista”

Después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que es “hipocresía” que las mujeres que militan en el Partido Acción Nacional (PAN) se nombren feministas, esto derivado de un video en el que Xóchitl Gálvez criticase que se colocaran vallas para proteger el Centro Histórico de la Ciudad de México en el marco de las marchas del 8M, la senadora respondió que él no puede decir quién es feminista y quién no.

“Él no va a definir quién es feminista y quién no. Él no es la estrella de este tema, tiene que respetar a las mujeres. En mi caso, he luchado con las mujeres indígenas desde muy pequeña, contra usos y costumbres que violentan los derechos humanos y a favor de los derechos plenos de las mujeres también como senadora”, destacó la representante del estado de Hidalgo.

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en que que la senadora se enfrenta con el presidente y, recordó, un tribunal admitió un amparo para que se le brindara espacio para responder a afirmaciones que López Obrador hizo en su conferencia matutina como “derecho de réplica”.

“Lo que el presidente de la República diga es su opinión personal. Pero a mí que ni me toque y que me dé mi derecho de réplica para ir a desmentir lo que dijo sobre mi persona. Ya se había admitido mi amparo y él impugnó en un Tribunal Colegiado y ya resolverá si procede o no”, recordó.

El presidente reaccionó impugnando este fallo en favor de la senadora y, agregó, sólo le dará el derecho de réplica si las autoridades judiciales lo obligan y, aseguró, los políticos opositores tienen otras tribunas donde pueden expresarse, así como en los medios de comunicación.



“Que use otras tribunas y que pues vaya a engañar a otra parte, y si no le parece pues ella ya es experta en presentar denuncias en la fiscalía, si me obligaran a garantizar el derecho a réplica lo voy a hacer, si la autoridad competente me lo exige cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, tienen todos los medios de información. Denuncia, gritan, insultan y todavía quieren meterse aquí”, recriminó.

También, la senadora Gálvez ingresó una iniciativa de reforma para que el derecho de réplica en la conferencia mañanera sea obligatorio por ley.