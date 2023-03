Tres queretanos entre los 8 detenidos de Segalmex; asegura AMLO que habrá castigo

Debido a un fraude de 10 millones de pesos ocurrido durante el primer año del gobierno actual, ocho funcionarios, entre ellos tres queretanos, fueron detenidos por la Fiscalía General de la República acusados del desfalco de la empresa gubernamental Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) -heredera de la Conasupo-.

La denuncia, sostuvo el presidente de la República, la presentó el área jurídica de su administración contra quien resulte responsable, emitiéndose órdenes de captura contra 22 personas que, según la FGR, se trataría de 12 funcionarios, cuatro integrantes de empresas con las que se comidieron y seis beneficiarios externos del presunto desfalco.

Ayer, fueron detenidos Roberto Rivera Ramos, subgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar en Diconsa en Querétaro; Gonzalo Mora Nateras, quien recibió recursos provenientes de Carregín, SA.

Así como Laura Patricia Hernández, coordinadora de Control Presupuestal de Liconsa; Simón Escobar Copca, jefe de Almacén de Diconsa Querétaro; Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Carregín; Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe operativo de Diconsa Querétaro; y José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de Servicios Integrales Carregín.

A estos funcionarios se les acusa de supuesta delincuencia organizada, lavado de dinero peculado y, también por el caso de la compra irregular de 20 mil toneladas de leche en polvo, así como casi mil toneladas de azúcar, en una pesquisa que ya tiene 661 expedientes abiertos en la Secretaría de la Función Pública, así como 38 denuncias presentadas por el gobierno federal.

Al respecto, López Obrador destacó que fue su gobierno el que inició las investigaciones contra dichos funcionarios -aunque fue después de una investigación periodística que, al principio, descalificó-, y aseguró que la oposición “anda buscando que actuemos mal, que en este caso, por ejemplo, no presentemos denuncia o digamos, como ellos en sus mentes retorcidas piensan: ‘A estos no los tocas’. Ni que fuera el INE. ‘El INE no se toca’, ‘Calderón no se toca’, ‘García Luna no se toca’, ‘la DEA no se toca’”, aseguró.

“Hay ocho detenidos y hay otras órdenes de aprehensión. Y es lo mismo, no hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal, o sea, no permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo, sea quien sea”, subrayó el mandatario y agregó.