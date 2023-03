Protección Municipal de Corregidora implementa operativo durante Semana Santa

Omar Lugo Aguilar, titular de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Corregidora, informó que con motivo de la Semana Santa, se llevará a cabo un operativo preventivo y de vigilancia durante esta temporada, en la que se pretende salvaguardar la integridad física y material de los habitantes de la región y de los visitantes.

Durante este operativo se llevarán a cabo vigilancia en presas y bordos del municipio, además de que brindarán apoyo durante las representaciones de Vía Crucis que se realizarán en diferentes puntos de la demarcación.

En cuanto a las representaciones con motivo de la Semana Mayor, detalló que las representativas son la celebradas en las colonias Santa Bárbara, en donde se ha registrado la asistencia de hasta cinco mil personas; Candiles; Emiliano Zapata; así como la del primer cuadro de El Pueblito, específicamente en la Parroquia y en el Santuario.

“Vamos a estar al pendiente de los Vía Crucis que se presentan en el municipio y las recomendaciones para la ciudadanía: uso de bloqueadores, gorras o sombreros, y ropa de manga larga, ya que el tema de los rayos solares está un poquito intenso”, enfatizó.

El funcionario indicó que en las presas y bordos se mantendrá vigilancia, esto a pesar de que debido a la temporada de sequía la presas y bordos mantiene un nivel bajo de agua, entre un 5 y 10 por ciento; la presa de El Batán registra un 14.9 por ciento de su capacidad.

“La recomendación para la ciudadanía es que no ingrese a los cuerpos de agua a hacer actividades acuáticas –que no es recomendable- y también que no estén ingiriendo bebidas alcohólicas. Este tipo de aguas no son las adecuadas para hacer actividades acuáticas, ya que con la temperatura fría del agua y con los sedimentos o las ramas, pueden tener algún riesgo”, señaló.

Además recomendó a la ciudadanía que tome todas las precauciones si va a salir, y en cuanto a su vivienda les sugirió que “cuando salgan cierren todas las válvulas del gas, que apaguen cualquier aparato eléctrico; y en el tema de los vehículos, que revisen todo lo que es el equipo de seguridad y los puntos mecánicos del vehículo, y que no excedan los límites de velocidad”.

Finalmente, resaltó que en la ejecución del operativo se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y con la Coordinación Estatal de Protección Civil. Recordó a la ciudadanía reportar cualquier situación de riesgo o solicitar apoyo a través de la Línea Única de Emergencias 9-1-1.