Los conductores de Ventaneando, Patricia Chapoy y Daniel Bisogno habrían interpuesto amparos para evitar ser detenidos por una supuesta orden de aprehensión en su contra, informó a través de Twitter el periodista, Arturo Ángel.

Según versiones de medios de comunicación nacionales, Patricia Chapoy Acevedo, el nombre real de la conductora, estaría siendo perseguida por una orden de aprehensión librada por un juez de Control adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCM) que debería cumplimentarse en 36 horas.

Sin embargo, esta orden de arresto no se va a cumplimentar pronto debido al amparo obtenido por la conductora de Televisa que obtuvo de la Jueza Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Rosa María Cervantes Mejía, quien le otorgó una suspensión provisional y que se mantendría en vigor hasta que el juzgado federal resuelva si dicho amparo procede o no.

El delito por el que se perseguiría a ambos conductores no se conoce pues los registros judiciales publicados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no lo señalan y, lo que sí se señala, no le notificó en tiempo y forma el procedimiento.

Esta medida, además, serviría como apremio para que Chapoy cumpla con otra orden judicial, sin especificar si se trata de un citatorio a comparecer, ya sea de imputada o como testigo, en un proceso penal. Cabe aclarar, además, que este amparo no es efectivo si se le llegase a imputar un delito distinto por el que promovió este proceso penal.

Daniel Omar Aguilar Bisogno y el periodista Ricardo Manjarrez, también se ampararon en el mismo juzgado con situaciones similares.