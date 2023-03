Ley de deudores alimenticios resalta diferencias de senadores del PAN y Morena

La recién Ley de Deudores Alimenticios, que acaba de ser aprobada y prohíbe a padres que no cumplan con la obligación de pagar la pensión alimenta a sus hijos el obtener documentos como el pasaporte, licencia de conducir, credencial para votar, así como la realización de trámites de bienes inmuebles y el evitar, además, que puedan acceder al gobierno, confrontó las opiniones de dos de los senadores que representan a Querétaro.

El senador Alfredo Botello, del PAN, manifestó que esta norma puede afectar los derechos de algunos deudores, y consideró que debe de ser modificada en dos sentidos. Por un lado, alertó que no existe la especificación de deudor “moroso”, por lo que la ley no es clara.

“Esa ley imperfecta se votó, por la Cámara de Senadores, va a ser ley y se va aplicar. Por ese lado también, todo deudor alimentario, como está en la ley hoy, no podría tener una licencia de conducir”, dijo.

Por otro lado, el funcionario panista consideró que el sistema DIF no tiene recursos suficientes para realizar los certificados de no inscripción al padrón de deudores alimenticios y, reconoció, votó a favor de la iniciativa por proteger en primera instancia los derechos de los niños.

En contraste, el senador de Morena, Gilberto Herrera, se manifestó a favor de la iniciativa impulsada por Morena pero aprobada en un consenso general de los partidos, incluidos la opción. El argumento básico de la ley es que los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, y debe sancionarse cuando las obligaciones no se cumplan.

“Toda ley debe tener derechos y obligaciones. En el caso de los deudores tienen derechos pero también obligaciones y deben cumplir”, subrayó.

Lo anterior porque esta ley facilitaría que los padres deudores paguen el dinero que deben para la manutención de sus hijos de forma más rápida, evitando así los procesos legales que pueden tardar años y, recordó, evitar que, como dice la ley, puedan salir del país, participar en elecciones y hasta conducir con licencia.

“Pueden ser años litigando. Mientras se resuelve pues, ¿quién sufre?, el niño. Por eso hay que poner algo ya claro para que sea más inmediato y no el litigio y el “no tengo dinero”. Ya ves que hasta hay un diputado que dice que no tiene dinero y no paga sus deudas”, subrayó.