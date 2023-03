En riesgo partido Gallos-Cruz Azul por presunto reclutamiento de guardias en redes sociales

Ante el presunto reclutamiento de guardias de seguridad en redes sociales, supuestamente, para ser contratados con la intención de resguardar el Estadio Corregidora este 19 de marzo (en el partido Gallos Blancos-Cruz Azul), el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, Guillermo Vega, anunció que hablará con las autoridades para verificar que se cumplan con las medidas de seguridad correctas.

“No lo tengo comprobado, voy a hablar con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Iován Pérez). Tengo la confianza en que las autoridades ya tengan conocimiento de esta situación, la cual es reprobable, se rechaza y no es de esta forma en que se pueda garantizar la seguridad”, sentenció el diputado panista.

En ese sentido, y con el antecedente de la riña en el estadio que dejó 22 heridos el año pasado y cuyas imágenes de violencia dieron la vuelta al mundo, el también coordinador de los diputados del PAN sostuvo que en caso de que se compruebe que están cometiendo faltas, las autoridades tiene la directriz, por parte del gobernador Mauricio Kuri González, de que no se lleve a cabo el partido.

“Si para este domingo no hay condiciones, se tiene que suspender el partido. Si no hay la capacidad de cuidar a los a aficionados se tiene que suspender, no es lo ideal. Siendo el regreso, después de un año, las autoridades tienen que hacer una manifestación pública de qué hay seguridad”.

En ese sentido, recordó que no está establecido en la ley el sancionar a las empresas que incumplan con la contratación de personal competente, en este caso, presuntamente improvisando convocatorias en redes sociales a unos días del primer evento deportivo después de un año de sanción.

“No, lo estamos estableciendo como un requisito importante el sancionar y que pierdan la concesión. Para ello hay que tener claro quiénes son los dueños y que no creen otra razón social”, subrayó.