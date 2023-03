El día que me sentí feminista

Cada 8 de Marzo pregunto ¿Soy feminista?, un cuestionamiento que las mujeres deberíamos plantearnos alguna vez en la vida, pues de una u otra forma coincidimos con alguno de los principios y objetivos que plantea esta lucha, lo complicado a veces es identificar, entender y aceptarnos como feministas.

Si bien el movimiento ha crecido exponencialmente en los últimos años a nivel global, también es cierto que en México sigue siendo estigmatizado por una parte significativa de la sociedad, por lo que en ocasiones podemos llegar a juzgarlo de la misma manera que las personas a nuestro alrededor, ya sea por desinformación o incluso basado en experiencias personales y malos referentes de quienes forman parte e incluso representan algunas de las colectivas y asociaciones.

Este último punto fue mi caso, razón por la cual personalmente no me identifiqué con el movimiento durante mucho tiempo. Sin embargo en varios momentos de la vida me encontré con mujeres que me mostraron con el ejemplo, los diferentes aspectos y fundamentos del feminismo, como lo es la sororidad que tanto se busca fomentar.

Así que con el tiempo comencé a cuestionarme si lo que yo consideraba feminismo era la verdad absoluta o había diferentes vertientes a las cuales pertenecer, la respuesta llegó en 2018 cuando participé en mi primera marcha feminista.

Irónicamente esta primera vez no fue en mi país donde yo misma, como muchas otras mujeres hemos sido víctimas de violencia, acoso y miedo; en esa ocasión me encontraba en Francia trabajando como niñera, experiencia que me sirvió para darme cuenta de muchas de las injusticias que existen en México.

Francia, un país que registró 122 feminicidios durante el 2021, tiene una gran participación de personas en esta marcha exigiendo justicia por las víctimas, así como seguridad para las mujeres, y sí me refiero a personas en general, lo que llamó mi atención, pues mientras en México se ha optado porque sean protestas exclusivas de mujeres, en París se contaba con la participación de familias, padres con sus hijos, amigos, abuelos e incluso miembros de la comunidad LGBTTI.

Todos caminaban, gritaban, cantaban y hacían mucho ruido en exigencia de más seguridad y justicia para los casos de violencia, acoso y abuso sexual. Cabe mencionar que esta marcha no era parte de ninguna conmemoración en especial, se trataba de una genuina manifestación por justicia, por si fuera poco estalló el movimiento conocido como los Chalecos Amarillos, manifestación que estaba en contra del alza del precio de los combustibles.

Al haber presenciado dos movimientos sociales en un solo día no pude evitar comparar la situación que estaba atravesando mi patria, pues lo único que podía ver era a ciudadanos llenos de privilegios, estabilidad económica y seguridad, exigían a su gobierno más y mejores condiciones.

Solo en lo que va del año 2023 México registró 229 feminicidios, y eso solo a inicios de marzo, pues según la ONU, en nuestro país ocurrían alrededor de 11 feminicidios al día durante el 2022, cifra que si comparamos con el dato europeo podemos notar que hay una diferencia significativa que nos deja muy muy mal parados, pues incluso ocupamos el segundo lugar a nivel Latinoamérica con más feminicidios, solo detrás de Brasil.

Estas estadísticas son la única respuesta que se necesita para comprender el por qué el feminismo en México es tan fuerte y disruptivo, pues busca visibilizar que las cifras de violencia que manejamos no deberían parecernos normales, además que es una muestra de lo mucho que estos hechos violentos han llenado de miedo, enojo y desconfianza a las mexicanas, que se han apropiado y abrazado del movimiento como un lugar seguro por y para mujeres.

Gracias a estas feministas que participan en marchas, iconoclasia o incluso desde la trinchera es que se han logrado cambios y mejoras en los derechos de la mujer, la lucha sigue pues todavía falta mucho por hacer para lograr la seguridad y justicia que tanto claman las mexicanas.

Mientras tanto solo nos queda levantar la voz y decir ¡Sí soy feminista!