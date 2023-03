AMLO revira a Blinken; los cárteles no controlan el país

Es falso que haya zonas del país que estén controladas únicamente por el crimen organizado, reviró esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien respondió a Antony Blinken, canciller de los Estados Unidos, quien en el Congreso de su país fue cuestionado por legisladores y, reconoció, su país tiene identificado que hay zonas del país que el gobierno mexicano no controla.

“Eso es falso; no es cierto; hace como un año, un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo lo mismo, y se le informó que no era cierto. No hay lugar en el territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad; le puedo decir al señor Blinken que sabe que estamos destruyendo constantemente laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Sonora, en todos lados”, sostuvo López Obrador.

Para el mandatario, esto se debe a que ya inició una campaña “anticipada” con miras a las elecciones en ese país el próximo año y, aseguró, Blinken fue “acorralado” por senadores republicanos para que reconociera que existe un descontrol del crimen organizado en México, además, la afirmación de que el gobierno de Joe Biden no descarta declarar a los carteles de la droga como terroristas para poder intervenir militarmente.

“Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Entonces se suscitan estos encuentros o estos debates. Tengo entendido de que un (senador) republicano le planteó a Blinken de si en México dominaban los narcos. Él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos, a él le consta, pues que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo ‘a ver’, y entonces tuvo él que decir que sí, lamentablemente que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto”, subrayó el presidente.

El miércoles, al ser cuestionado por el senador republicano Lindsey Graham, Blinken aseguró que “es justo decir que sí” hay zonas del país controladas por el crimen organizado y no por las autoridades de Seguridad mexicanas y, además, le cuestionó: “(…) declarar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras bajo la ley estadounidense. ¿Lo consideraría usted?”

A lo que Blinken respondió: “Sí, ciertamente lo consideraríamos”.

Esta es la primera vez que un funcionario del actual gobierno estadounidense, gobernador por el Partido Demócrata, sostiene la posibilidad de realizar esta acción, propuesta por legisladores republicanos, para así intervenir en México con su ejército y que ha provocado un enfrentamiento entre López Obrador e integrantes de dicho partido, amenizando inclusive con iniciar una campaña para que mexicoamericanos y la comunidad latina no vote por el partido de derecha.