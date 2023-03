AMLO justifica espionaje a periodistas y activistas, es “investigación”, sostiene

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, justificó esta mañana que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “investigue” a periodistas y activistas a través del sistema Pegasus, con el que él mismo y otros opositores, reporteros y líderes sociales fueron espiados en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Esto se reveló en un reportaje de los portales Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias, en el que se aseguró que se espió al activista por los derechos humanos, Raymundo Romo y al periodista Ricardo Raphael. Al respecto, López Obrador aseguró conocer dicho trabajo periodístico pero negó que se esté haciendo algo ilegal, sino únicamente trabajos de “inteligencia”.

“Se tiene que hacer investigación, que no es espionaje, que es distinto. El Instituto de Inteligencia del gobierno hace investigación porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer investigación e inteligencia para no hacer la fuerza. Es mejor. Sí estoy enterado del reportaje, pero no hay ninguna ilegalidad”, argumentó López Obrador.

Según la investigación, sostenida por Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, demostró que se habría espiado a ambos, a Ramos y Raphael, cuando estos investigaban ejecuciones extrajudiciales del ejército en Nuevo Laredo, el 3 de julio de 2020. Pese a esta información, López Obrador aseguró que no se les espió, pues no se les persigue, sino que es obligación del estado el “investigar”.

“El espionaje tiene que ver con la persecución política, limitar las libertades, intimidar a los opositores, lo que nosotros padecimos por años. Inteligencia tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje, de crímenes, porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, a todos, entonces para qué se requiere inteligencia, sólo Calderón, el simpatizante de ustedes, sin tener información de nada declaró la guerra al narcotráfico”, sostuvo.

Aún así, reconoció no saber las razones por las que los teléfonos y cuentas de estas personas fueron intervenidas y sostuvo que le tiene confianza a Audomaro Martínez Zapata, director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por lo que no habría razón para invitarlo a comparecer, aprovechando para criticar a los medios que han difundido esta información.

“No sé, (por qué fueron espiados) Les tengo confianza a los mandos porque saben que está prohibido el espionaje, por eso no hay podido Animal Político, Reforma y Carmen Aristegui que es alumna de Junco, no han podido, precisamente por eso”, aseguró.

Cabe recordar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se reveló que el gobierno mexicano espió a 15 mil personas con este mismo software, Pegasus, entre los que se encontraban activistas, periodistas y políticos opositores como el mismo presidente López Obrador.