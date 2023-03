AMLO amenaza con pedir voto contra Partido Republicano en EEUU

Desde el búnker de García Luna, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, amenazó esta mañana con pedir el voto en contra del Partido Republicano de Estados Unidos, esto después de que el congresista de ese partido, Dan Crenshaw, ingresara una iniciativa para declarar a los carteles de la droga como “terroristas” y así poder intervenir militarmente en nuestro territorio.

“O cambian su trato hacia México o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en EEUU para que todos los mexicanos en EEUU sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México. Y si continúan con es actitud vamos a insistir en que ni un voto (de mexicoamericanos)”, sentenció el mandatario.

Aunque, reconoció, se debe esperar a ver en qué termina dicha iniciativa y, anunció, acudiría a Naciones Unidas para denunciar la norma -y no a la Organización de Estados Americanos, a la que volvió a criticar-, esto para defender la independencia de México antes máxima organización multilateral mundial.

“De una vez fijamos postura: nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos las fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio”, y, criticó que EEUU busca resolver los problemas “con robocops, con armas, sometiendo con la fuerza y eso está demostrado que no funciona o que puede tener resultados transitorios”.

Además, puso en entre dicho que el gobierno estadounidense no realiza acciones para detener la crisis de adicciones de fentanilo y opioides de sus habitantes, además, criticó la política de libre venta de armas en aquel país y que, según él, provoca que el 80% de la armas que utilizan los carteles de la droga sean compradas en EEUU y, también, que compañías armamentistas financien campañas de legisladores.

“¿Por qué no atienden estos el problema? ¿Por qué no combaten la distribución de fentanilo más a fondo? ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social, no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas?… ¿Por qué incluso permiten que sean legales drogas? ¿Por qué se comercializan armas de alto poder como si fuera cualquier mercancía; sin ningún control? El 80 por ciento de las armas de alto poder que usa la delincuencia organizada en Mexico se venden en Estados Unidos”, sentenció.

Finalmente, aseguró que fue en el gobierno de Felipe Calderón cuando imperó el “narcoestado”, aseguró que durante su sexenio el número de homicidios se disparó en más 180% con el inicio de la Guerra contra el Narco y finalizó mostrando el búnker de García Luna, infraestructura que ahora pertenece a la Guardia Nacional.