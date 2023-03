Acueducto III está garantizado pese a rechazo de panistas de Hidalgo: FeliFer

Pese a que miembros del Partido Acción Nacional de Hidalgo, así como el gobernador Julio Menchaca, se manifestaron en contra de permitir el abasto de agua a Querétaro, Estado de México y la Ciudad de México desde los cuerpos de agua de ese estado, la construcción del Acueducto III de Zimapán a Querétaro está garantizado, aseguró el diputado federal, Felipe Fernando Macías Olvera.

Al respecto, consideró que este posicionamiento de sus compañeros de partido se debe a “grillas internas” que llevan años y, reconoció que los esfuerzos del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, garantizarán la infraestructura que dotará de agua a varios municipios queretanos.

“Tengo entendido que ya son grillas de bastante tiempo en Hidalgo y que tiene que ver con todos los estados limítrofes. Es un tema político recurrente en Hidalgo por sus mismas grillas internas. Los oficios realizados por el gobierno del estado, garantizan la obra. Más allá de cualquier grilla o tema político en Hidalgo“.

En ese sentido, aseguró que en Querétaro también se tiene derecho a obtener agua de la presa de Zimapán, esto pese a que habitantes de dicho municipio se manifestaron en la Conagua de Cadereyta asegurando que no se les otorgó la infraestructura hidráulica que les brindaría de abasto de agua y que se prometió desde 2010 al construirse el Acueducto II.

“El abasto y la infraestructura están garantizados porque, al final, el estado (de Querétaro) tiene derechos sobre el agua. Yo no veo problema. No hay un solo indicador que pudiera poner en duda la viabilidad de la obra y el derecho de los queretanos al derecho al agua”, subrayó.

Finalmente, el diputado federal recordó que Hidalgo no tiene legisladores federales de Acción Nacional, pues dicho partido conservador “es pequeñito” en esa entidad, e históricamente no ha tenido una gran representación, por lo que el enfrentamiento entre panistas sería más bien “grilla” política únicamente regional y que no tendría un gran impacto.

“El PAN históricamente no ha tenido gran presencia (en Hidalgo). Por eso yo lo veo más bien como grilla local que un impacto que pudiera tener de manera política. Es más bien oportunismos políticos que ahí, más que el conocimiento real de la obra”, subrayó y, agregó, “no se pone en duda el abasto de agua en Hidalgo, y al final hay derechos adquiridos que garantizaba el abasto de agua”.