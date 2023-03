En México solo 3 de cada 7 unidades cuentan con un seguro como respaldo económico y legal para accidentes viales, mismos que son la segunda causa de empobrecimiento y muerte en el país, según lo informado por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y la Secretaría de Salud.

Por su parte, Querétaro es una entidad considerada entre las más responsables en la adquisición de seguros, pues más del 50% de la población cuenta con uno, muchos de ellos derivado de un programa estatal en el pago puntual de su tenencia, así lo comentó Alejandrina Ortiz Balderas, presidenta de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas en Querétaro (Amasfac).

Cabe señalar que, el seguro del programa de gobierno este año se amplió para autos y motocicletas, así como en la cobertura de gastos médicos por lesiones, además de sostener la cobertura es por un monto de hasta 35 mil pesos para daños a terceros hasta por dos siniestros, siempre y cuando se participe con un deducible en el primer siniestro por 25 UMA ($2,593.5) y en el segundo por 50 UMA ($5,187), este seguro podrá ser otorgado hasta el 31 de marzo en caso de cumplirse en tiempo y forma con sus pagos de tenencia.

“Este seguro otorgado por gobierno es un excelente esfuerzo por respaldar a la población que no cuenta con ningún tipo de póliza tradicional, pero debemos estar bien conscientes que es un apoyo únicamente para daños que ocasionemos a terceros, no nos cubre daños a nuestra propia unidad, robo total, robo de autopartes, grúas, asistencias viales, daños a las llantas, etc., incluso si el daño que provocamos es mayor a los 35 mil pesos, nosotros debemos hacerle frente a estos gastos generados” comentó Ortiz Balderas.

La presidenta de Amasfac en la entidad enfatizó que el manejar un auto se convierte en una gran responsabilidad por los daños de bienes y personas que podemos causar de forma incidental, al mismo tiempo que forma parte del patrimonio familiar o empresarial, por lo que es de suma importancia contar con una póliza que respalde algún siniestro, ya que esto sigue abonando a una mayor cultura de la previsión.

Tan solo en 2021, el sector de seguros cubrió montos por 20 mil 410 millones de pesos, de acuerdo con información de AMIS en todo México, y el costo promedio de un accidente menor sin lesiones fue de entre 5 mil y 10 mil pesos; 25 mil pesos con lesiones leves; 350 mil pesos con lesiones graves; y 1.5 millones en accidentes catastróficos.

Actualmente, dijo, la inflación en el país ha ocasionado alza en los cotos de mano de obra para reparar autos; meses de espera para autopartes y a un costo más elevado que antes; los autos usados cuestan más que antes y se han sobreevaluado; el robo de vehículos ha aumentado, pues de acuerdo con el reporte de Incidencia delictiva del fuero común generado de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el número de delitos reportados relacionados con robo de vehículos en Querétaro ha crecido un 20%; y la frecuencia de accidentes viales ha aumentado porque hemos regresado a la circulación normal y Querétaro cada día crece en el número de autos circulando y sumado al estrés de los conductores por las obras.

Finalmente, Ortiz Balderas dijo que “la Amasfac invita a la población en general a que se asegure y no deje su patrimonio al azar de la buena suerte, que los que cuentan con una póliza ya, que revisen qué tipo de póliza es, no solo es saber si el título de la póliza es “Amplia, Limitada o Básica”, aun en estas 3 coberturas generales hay muchas diferencias, debemos saber cuántas coberturas tenemos contratadas, hasta qué montos tenemos cubiertos, con qué deducibles vamos a participar, etc. El buen funcionamiento de una póliza depende en gran parte de conocer qué contratamos, qué hacer y qué no hacer en caso de siniestro, así como tener nuestra documentación en orden como factura, refrendos, datos generales de la unidad que concuerden con la póliza, etc” concluyó.