“Ya no es nota”; sorprende reacción de AMLO ante segundo plagio de ministra Esquivel

“¿Ya lleva mucho tiempo eso, ahora sí que como dirían, eso no es nota. ¿O sí es nota?”, esta fue la sorprendente respuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al preguntarle por el reportaje del Diario El País que reveló que, además de su tesis de licenciatura, la ministra Yasmín Esquivel Mossa habría plagiado también su tesis de doctorado.

Según dicho periódico, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría plagiado el 45 por ciento de su tesis, es decir, 209 de 456 páginas en el libro titulado “Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa”, con la que obtuvo el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, y que en realidad habrían sido plagiadas de los textos originales de otros 12 autores.

Este sería el segundo plagio, tras el que habría realizado en 1987 con su tesis de licenciatura por la UNAM, en el que se ve envuelta la ministra que, además, fue propuesta por el presidente de la República y que, cabe recordar, dicho nombramiento fue escandaloso pues su esposo, el empresario José María Riobó, es un activo contratista del gobierno de López Obrador.

Por ahora, Alejandro Romano, defensor legal de Esquivel Mossa, envió una réplica al periódico español asegurando que el no citar a estos 12 autores originales -entre los que hay un exrector de la UNAM, un exministro de Cultura español y un presidente del poder judicial de España- son “omisiones” que pueden calificarse como “descuidos”, y no de plagio, pues este último significa el tomar completa la obra y presentarla como propia, y no solo tomar parte de ellas y, agregó, parecería un intento por “dañar más” a la magistrada.

“La posible existencia de omisiones en las citas de autores, o de errores en su redacción, solo tienen ese significado, –el de deficiencias o descuidos–, pero jamás una forma de plagio, porque técnicamente esta figura jurídica implica la publicación de una obra completa a nombre de otro. Es totalmente inexacto que, al omitir citar un autor en una tesis profesional, ello implique automáticamente el plagio de su obra completa”, subrayó en un comunicado.

Por ahora, la aclaración del primer plagio que habría cometido la ministra se encuentra detenida en los tribunales, pues Esquivel promovió un amparo para que la Universidad Nacional Autónoma de México detuviera la investigación del caso, situación que ya fue impugnada por la casa de estudios más grandes del país.

Esta situación se dio después de que la UNAM reconociera que la tesis de licenciatura es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho [Edgar Ulises Báez]”, y se declarara incompetente para quitarle el título a Esquivel.