Inicia IMSS Querétaro jornada de vacunación contra Covid-19 para niños de 5 a 11 años

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro informa que inició la Jornada de Vacunación contra COVID-19 en niños de 5 a 11 años, en colaboración con la Brigada Correcaminos.

La jornada de vacunación estará activa del 08 al 28 de febrero y se aplicarán primeras y segundas dosis de la vacuna Pfizer pediátrica.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) en las que se llevará a cabo la inmunización son:

• UMF No. 5, en el municipio de Pedro Escobedo,

• UMF No. 7, zona Oriente, San Juan de Río,

• UMF No. 8, en el municipio de El Marqués,

• UMF No. 13, en Av. 5 de febrero y

• UMF 17, Santa Bárbara.

La aplicación se efectuará de lunes a viernes, de 8:30 a 18:00 horas.

Los requisitos indispensables que se deben presentar son: acta de nacimiento, CURP, identificación con fotografía, así como formato impreso que se puede descargar en mivacuna.salud.gob.mx

Los niños que soliciten su segunda dosis deberán presentar obligatoriamente su comprobante de primera dosis y se aplicará en grupos de diez niños.