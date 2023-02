Caso García Luna no ahuyentará inversionistas: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho Arredondo, opinó que el fallo por el cual se determinó que el ex secretario de Seguridad, durante la administración del ex presidente Felipe Caldero, Genaro García Luna, no alejará a posibles inversionistas.

“El hecho de que a este personaje se le vincule con la delincuencia organizada no habla por México, no todos los mexicanos somos así (…) no nos representa y no creo que los empresarios lo verán así, el inversionista sabe distinguir entre un país y una persona yo no creo que afecte al inversionista”, declaró el empresario.

En ese sentido, reconoció que este caso es una muestra de la descomposición que se vive en nuestro país; sin embargo, debe ser un detonante para que la ciudadanía exija a las instituciones públicas claridad.

“La corrupción en México es endémica y en los últimos años ha empeorado (…) pero este hecho no habla por todos los mexicanos”, apuntó.

Finalmente, comentó que las investigaciones en torno a funcionarios que pudieran estar envueltos en temas de corrupción deben hacerse tanto en retrospectiva como en la actualidad, para evitar que siga permeando en la política nacional.

“Ojalá se investigue de todas las administraciones, pasadas y actuales, porque ver al pasado no resuelve la situación actual (…)en el presente también ya hay personas involucradas, y se investiguen para que se acabe a la corrupción”, concluyó.