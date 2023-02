Amor, deseo y tabú: una mirada a la sexualidad de los queretanos (II parte)

Trabajar en OnlyFans y el adentrarse en los gustos de la gente



Por Manelick Cruz

Dafne Martínez y Luis Ray trabajan para esta plataforma que crea contenido para adultos, aunque de formas distintas. Por un lado, Dafne se encarga de manejar las cuentas de algunas estrellas del porno casero y de interactuar con sus seguidores, mientras que Luis Ray, ingeniero químico de profesión, decidió entrar en la plataforma para crear contenido.

Luis llegó a la plataforma después de quedarse sin trabajo y, denunció además, que los procesos de selección en su ramo eran malos y con sueldos bajos. Durante ese tiempo desempleado decidió hacer ejercicio y comenzar a crear contenido, primero por la necesidad y luego por darse cuenta que tenía lo necesario para hacerse popular en redes sociales y, además, tras solicitudes de las mismas personas para generar contenido.

“Empecé a trabajar en un laboratorio, era de mi área, pero había irregularidades y había problemas con el seguro. Estaba a cargo del proceso COVID y me contagié, fui al IMSS, a los patrones no les gustó y me dieron de baja. De un día para otro me quedé sin trabajo y empecé a buscar trabajos de área, en hospitales, industria; veo que no hay oportunidades y en el tiempo sin trabajo hice ejercicio y me decidí”.

A raíz de esto abrió su cuenta, se asesoró y decidió invertir su tiempo, pues podría ganar hasta tres veces más, aunque lamentó que a los profesionistas no se les paguen tanto como a alguien que únicamente lucra con su propia imagen.

“Me di cuenta que si invertía mi tiempo en redes sociales, como en OnlyFans, es un trabajo bastante demandante. Se tiene que hacer mucha mercadotecnia y estar sano física y mentalmente para lidiar contigo mismo, todo eso termina siendo pesado. Empecé a ver que me fue mejor o igual que en el trabajo que tenía antes”, destacó.

Tanto Ray como Dafne coinciden en que las personas que consumen estos contenidos son muy variadas y, agrega ella, también quienes crean contenido, convirtiéndose así en una forma en la que se ven diferencias con el pasado, se rompen paradigmas que van desde lo que se consumía, hasta los cambios laborales como los que hablaba Ray.

“A la gente siempre le ha gustado lo que le ha gustado, pero antes la industria del prono y el modelaje representaban cierto tipo de hegemonías y se castigaba a quien tenía un gusto desviado de la norma. Ya vemos cada vez otro tipos de paradigmas y de relacionarnos en la sociedad y eso se ha acelerado por las plataformas de creación independiente”.

En ese sentido, ambos coinciden en que se va conociendo al público y la clave está en saber escuchar lo que los usuarios quieren y, además, saber moverse en un ambiente en el que hay también cosas negativas.

El trauma sexual queretano

Por Carolina Olvera

La sexualidad, ese ámbito de la vida que aunque sabemos que es fundamental para el ser humano, continuamos evitando el tema abiertamente por el qué dirán, por el tabú que significa para nuestra sociedad, llegando al grado de ser considerado indecente y hasta una falta de educación mencionarlo en conversaciones casuales.

Sin embargo, no podemos negar que este aspecto humano cumple con una función reproductiva, fisiológica e incluso emocional, pues desde el punto de vista psicológico también cumple como una parte importante en el desarrollo individual.

Según una psicóloga, cuyo nombre no revelaremos a petición suya, la sexualidad influye de manera importante en el desarrollo humano, pues tiene que ver con la plenitud y el autoconocimiento, ya que mientras más aspectos de la vida del individuo sean satisfactorias, será más feliz y eso impactará directamente en su ámbito social, personal y físico.

Por el contrario, cuando se reprime el deseo sexual se pueden tener afecciones mentales pues esta supresión de la sexualidad podría causar frustración e insatisfacción, mismas que llegarían a afectar las relaciones interpersonales e intrapersonales, pues al igual que con las emociones que llegan a ser reprimidas, en algún momento pueden llegar a salir en forma de otros síntomas, como enfermedades.

En el caso de la sociedad queretana sabemos que el tema de la sexualidad continúa siendo un tabú, ya que como sucede con toda población pequeña, se caracteriza por ser tradicionalista además que sus patrones de crianza están muy marcados, dando pie al desarrollo de una doble moral ocasionada por la resistencia de las generaciones por continuar con las creencias y costumbres de sus antepasados, negando los propios deseos y necesidades mientras se buscan otras maneras de satisfacerlas en secreto.

Es por eso que las nuevas generaciones, a diferencia de las anteriores, buscan en terapia abrirse de manera más sincera respecto a su sexualidad para alcanzar el autoconocimiento necesario para mejorar su salud mental, sin embargo el pudor y la pena continúa permeando dentro de la sociedad queretana, llevando a que estos temas se repriman y se conviertan en secretos a voces que únicamente continúan fomentando las conductas de doble moral y evitando sanar los traumas generacionales que permean en Querétaro.