AMLO demandaría a abogado de García Luna por acusarlo de recibir soborno del narco

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró esta mañana que analiza la posibilidad de demandar a Óscar de Castro, abogado de Genaro García Luna en el juicio que este enfrenta en Estados Unidos por narcotráfico, esto después de que este le acusara de recibir un soborno de 7 millones de dólares cuando era jefe de gobierno de la capital del país.

“No acepto que se ponga en duda mi honestidad porque es lo que estimo más importante en mi vida, además de que no acepto eso, está de por medio que soy presidente de México, no se puede gobernar un país sin autoridad moral. No puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero”, expresó en su conferencia mañanera.

En el contra interrogatorio que De Castro hizo a “El Rey” Zambada, este aseguró que no afirmó haber sobornado al actual presidente y señaló que Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad de López Obrador en Ciudad de México, dijo que el dinero sí era para una campaña, pero no le aclaró si era de López Obrador. Ante ello, De Castro intentó mostrarle la transcripción de su declaración en julio de ese año, pero el juez Brian Cogan intervino y no lo permitió.

Este sería un intento fallido por implicar también al presidente de la República en la trama de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública, que ya manchó el legado de Vicente Fox, pero sobre todo de Felipe Calderón, esto después de los dichos de Edgar ‘El Diablo’ Veytia, exfiscal de Nayarit, donde lo acusó directamente de tener una línea política de protección a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder también del cártel de Sinaloa.

En ese sentido, el mandatario federal aseguró que está haciendo un análisis sobre esta situación e instruyó a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, para que vea la viabilidad del caso pues, consideró, el abogado habría atentado no contra él, sino contra, “el presidente” de México.

“Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables, en Estados Unidos, estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel es el Presidente de México”, sentenció.