Emite SESA recomendaciones para temporada de frío

Debido a la temporada de frío que contempla los meses de octubre de 2022 hasta marzo de 2023, la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro fortalece acciones de vigilancia epidemiológica y de promoción de la salud, ya que las infecciones respiratorias agudas son las enfermedades más frecuentes en esta temporada.

Este tipo de infecciones son un conjunto de padecimientos infecciosos, con una evolución menor a 15 días, y pueden ser causadas por diferentes microorganismos como virus o bacterias, mismos que llegan a afectar oídos, nariz y garganta e incluso pulmones.

La SESA informa que la vía de transmisión es por el aire, a través de gotitas de saliva que expulsamos al hablar, estornudar o toser; también se pueden transmitir al estar en contacto con superficies contaminadas como las manijas de las puertas, barandales, teléfonos, entre otros.

Algunos de los signos y síntomas de este tipo de infecciones son:

– tos

– escurrimiento nasal

– obstrucción nasal

– dolor al deglutir, de oído o de cabeza

– dificultad respiratoria

Y también pueden estar acompañados de fiebre y malestar general.

La Secretaría de Salud emite las siguientes recomendaciones para la población en general:

– Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura

– Consumir abundantes líquidos, frutas y verduras ricas en Vitamina A y C (guayaba, naranja, lima, limón, papaya, mandarina y toronja, así como jitomate y zanahoria)

– Lavarse las manos con frecuencia, en especial después de tener contacto con personas enfermas

– Evitar exposición a contaminantes ambientales (polvo y humo)

– No fumar en lugares cerrados y cerca de población infantil y adulta mayor y personas enfermas

En cuanto a las personas enfermas, les recomienda:

– No automedicarse y acudir a la unidad de salud más cercana.

– Abrigarse y consumir bebidas calientes no alcohólicas.

– No suspender la alimentación.

– Evitar lugares de concentración poblacional.

– Cubrir nariz y boca al toser o estornudar utilizando el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable, nunca con las manos.

– No saludar de forma directa (de beso o mano).

– Evitar el contacto de niños o niñas enfermas con ancianos o personas con enfermedades crónicas.

– Lavar de forma constante con agua y jabón los utensilios usados por las personas enfermas.

– Uso de cubreboca.

La dependencia aconseja a la población, revisar en su hogar el adecuado funcionamiento de su calefacción, si usa braseros, calentadores de petróleo, leña o gas, colócalos en lugares ventilados y apáguelos antes de dormir.

Sugiere proteger puertas y ventanas con papel para mantener la temperatura, además de vigilar de forma constante luces e instalaciones eléctricas, y en temporada navideña, los adornos que utilicen dicha energía para evitar incendios.