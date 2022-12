Diputado Gerardo Ángeles en contra de aumentar dietas a legisladores

En este momento, los diputados locales reciben al rededor de 57 mil pesos mensuales y recibieron cerca de 130 mil pesos de aguinaldo

El presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto, Gerardo Ángeles, aseguró que no está de acuerdo con incrementar los sueldos de los legisladores en el Congreso del estado, y, aunque acotó que dicha situación tendrá que ser definida por los líderes de las fracciones parlamentarias representadas en la Legislatura a través de la Junta de Coordinación Política, él se manifestó en contra de que esto suceda.

“No, no (van a incrementar las dietas). Dentro de la comisión (de Planeación y Presupuesto) no se determina eso, es una determinación que parte de la Junta de Coordinación Política, esta baja la información. Yo en lo particular no estoy de acuerdo en que se incremente la dieta y creo que no se va a incrementar, pero no es algo que determine la comisión”, señaló el diputado.

Sobre sus sueldos, el legislador, miembro del Partido Acción Nacional, informó que los legisladores ganan al rededor de 57 mil pesos mensuales, a lo que se le suma este año un aguinaldo equivalente a 70 días de trabajo y asciende a los 130 mil pesos, además de los recursos a los que pueden acceder en la bolsa destinada a los grupos parlamentarios para casas de enlace y programas sociales.

“28 mil pesos quincenales, 57 mil pesos mensuales. Lo demás son paquetes que se hacen por fracción parlamentaria y que se van ocupando de acuerdo a quién va tendiendo programas sociales. De esa bolsa se emiten solicitudes y se van aprobando”, puntualizó.

Al respecto, el legislador aseguró que a él no le toca valorar si la dieta que reciben los diputados locales es justa o si es demasiado alta, pues consideró que lo importante es trabajar y cumplir con los compromisos que adquieren con el cargo.

“Esa parte no me toca valorarla, es la dieta que estaba cuando yo llegue y con la que trabajamos. Es importante, además, hacerla rendir, hacer el trabajo y cumplir con los compromisos”, aseguró.