El Municipio de Querétaro recibió, hasta el momento, 300 solicitudes para tramitar permisos de venta en la calle

A través de los operativos diarios que las autoridades ejecutan en los diferentes tianguis y mercados establecidos de la capital, han retirado al menos a 200 vendedores ambulantes, informó el secretario de Gobierno, Arturo Molina Zamora.

En ese sentido, el funcionario comentó que resulta complicado tener un censo certero de la cantidad de personas que realizan actividades de ambulante informal, sin embargo, se sabe que a raíz de la pandemia el fenómeno detonó.

“El tema del comercio en la vía pública es uno que constantemente estamos haciendo todos los días en los operativos para trabajar en diferentes puntos del municipio, sobre todo para invitar a las personas que no están regularizadas o están ingresando a una zona a acudir a las áreas de comercio en la vía pública. Hay caminos para buscar opciones, pero son operaciones que se realizan constantemente en el área de inspección”, apuntó.

Asimismo, Molina Zamora, dio a conocer que la dependencia ha recibido más de 300 solicitudes para la tramitación de permisos formales para realizar actividad comercial en vías pública, sobre todo en la zona del Centro Histórico.

“Al final la informalidad no hace un censo de cada persona que se asienta, solo les dicen que se vayan y ahí es cuando se hacen los retiros para tener áreas libres, pero no hay un censo que incluya espacios comerciales en la vía pública se han aplicado, nosotros tenemos unas 300 solicitudes, finalmente no van todos los trabajadores informales, no todos van buscando un espacio formal en un mercadillo o un lugar especifico en una delegación pero si la invitación es para que vengan busquen opciones donde puedan trabajar, como esto es destinados a apoyarlos”, reiteró.

Finalmente, el secretario dio a conocer que se tienen quejas, hechas en redes sociales, en las que se señala que empresas en la zona de Constituyentes han llegado a abarcar hasta tres metros de acera. Lo que ha suscitado inconformidad y el llamado a las autoridades por parte de los ciudadanos para intervenir.

“Ahí tenemos tres locales en la zona de Gómez Morín que tienen permiso de trabajo desde hace años, y esos son los lugares que están ahí, a veces se amplían, la inspección los está buscando para atender los problemas de su propio permiso, eso está autorizado pero sí hay algunos lugares que están autorizados desde hace varios años en esa zona pero siempre insistimos en que la primera plaza de la ciudad pueda revisar esa parte con ellos y acordar las condiciones en las que tienen la autorización”, concluyó.