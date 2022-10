Violencia de género ha sobrepasado a las autoridades de la UAQ: rectora

No es que se proteja a los agresores, sino que no hay mecanismos efectivos para castigarlos, asegura.

Las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se han visto sobrepasadas por la “ola de violencia de género” que se ha presentado en dicha institución educativa, fruto además de la falta de instituciones externas de apoyo a su estrategia en el combate a dicho flagelo, reconoció la rectora, Teresa García Gasca.

“No nos alcanza. Estamos sobrepasados. No tenemos todas las herramientas que necesitamos para poder responder a la comunidad universitaria ante la oleada enorme de situaciones de violencia de género que se están presentando, y (también) de violencia en otras dimensiones. Estamos sobrepasados también porque no hay instancias de apoyo externas”, reconoció.

En ese sentido, aseguró que son las universidades públicas las que han generado los mecanismos para tratar de combatirla, y recordó que no son muchas las universidades que cuentan con esos mecanismos. En ese sentido, negó que en la UAQ se encubra a los agresores, sino que son los mecanismos los que no permiten sancionar.

“¿Entonces por qué los estudiantes demandan inseguridad y por qué sienten que no se les atiende e incluso hay señalamientos de encubrimiento?, porque necesitamos perfeccionar nuestras estrategias, pero también necesitamos que sepan que todos los casos deben adherirse al debido proceso y que no nos regimos únicamente por leyes universitarias, sino que necesitamos dar cause a través de las leyes externas”, puntualizó.

En ese sentido, la doctora García Gasca aseguró que estos mecanismos les impiden actuar si no se tienen los elementos suficientes o con determinados criterios, pero aseguró que se está en la disposición de aclarar cualquier caso abierto para dar transparencia a la comunidad universitaria.

Hasta ahora, se tienen 310 quejas en 4 años y 63 son las que se encuentran como procesos abiertos; de estas 310, el 17 por ciento son denuncias contra menores de edad; y 51 casos han sido trasladados a instancias fuera de la universidad; además, 15 docentes y cinco personas de la plantilla administrativa han sido dados de baja.