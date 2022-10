Pide rectora no politizar paro estudiantil contra violencia de género

Se recibe golpeteo político por fuera, asegura.

El paro estudiantil en contra de la violencia de género no debe politizarse, pidió la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Tereza García Gasca, y aseguró que este problema atraviesa todas las esferas de la vida pública.

“Se tienen los ojos en la universidad como si fuera la fuente de esta situación, pero es una muestra de lo quw pasa en la sociedad. Hoy la UAQ reconoce el problema, se destapa la cloaca y hay que transitar. Hoy la universidad es señalada porque reconoce que hay un problema. Hago un llamado a los actores políticos a que no metan las manos porque solo concierne a la comunidad universitaria, aunque venga de un contexto externo, pero el ponernos de acuerdo es nuestro trabajo”, subrayó.

Además, puso la renuncia a su cargo sobre la mesa en caso de que se confirmara algún encubrimiento, pero aseguró que puede defender cada acción que ha hecho y recalcó que no se debe politizar el paro.

“Si se demuestra que no estoy cumpliendo con mi trabajo y que he encubierto un solo caso o que he sido omisa en un solo caso, claro (que renunciaré). Pero soy una persona congruente y que trabaja por convicción y no estoy anclada a un partido político y por eso se recibe golpe por fuera”, subrayó.

Al respecto, la rectora aseguró que el documento que se firme para terminar con el paro será una hoja de ruta para transformar el protocolo de combate a la violencia.

“No queremos evitar las protestas, queremos dar acompañamiento a quien se siente sola y solo, construyendo un protocolo de solidaridad para estas personas que no quieren denunciar y como vamos a tener una red de apoyo para que se sienta apoyada y romper la barrera del silencio”, finalizó