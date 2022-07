SESEQ asegura que no registraron ingresos de agua al Hospital General

Se trató del levantamiento de una tapa que permitió el ingreso de agua pluvial a los pasillos

Luego de que circulara un video en el cual se observaba un ingreso abundante de agua en el Hospital General, la titular de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Martina Pérez Rendón, informó que se trató del levantamiento de una tapa que permitió el ingreso de agua pluvial a los pasillos, pero que en ningún momento las zonas de atención médica se vieron afectadas.

“Fue una tapa que se levantó y eso ya se corrigió, no entró el agua al hospital fue agua que circuló en los pasillos se atendió y limpio de inmediato(…) No hay afectación a la atención de los paciente, fue sobre en los pasillo, no en las áreas de hospitalización”, declaró la secretaria.

Asimismo negó que se tuviera el reporte de algún otro incidente relacionado con las fuerte lluvias, al interior del hospital y que solamente en el exterior se presentaron encharcamientos que comenzaron a drenar una vez menguada la intensidad de la precipitación.

Desde la dependencia se tiene el conocimiento de que el hospital se erigió luego de haberse realizado un estudio de mecánica de suelos para tener conocimiento de las posibles afectaciones dada la zona de construcción, de igual manera se construyó un carcamo para drenar el agua de lluvia; detalló la funcionaria.