Inundación en Nuevo Hospital General no afectó atención: Salud

Hubo un estudio de mecánica del suelo para construir el hospital

La inundación registrada el miércoles en el nuevo Hospital General no afectaron la atención de los pacientes, sostuvo Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el estado y agregó que el problema ya quedó solucionado.

Al respecto, aclaró que en la construcción del hospital contó con un estudio de mecánica del suelo para evitar incidentes como este, además de que el agua que ingresó por la coladera se limpió de forma inmediata y el problema con la tapa de la coladera se resolvió.

“Hubo una tapa que se levantó y no permitió que el agua drenara de manera adecuada. Eso ya se corrigió y esperamos que no vuelva a suceder. No hay filtraciones. Ustedes vieron la cantidad de lluvia que cayó, en ese momento rebasó la forma en la que se estuvo drenando, pero no entró el agua al hospital, solo fue ese video que ando circulando”, aseguró.

En ese sentido, aclaró que la situación del hospital “ya se conocía” y que el estudio de “mecánica del suelo” sirvió para construirlo; por lo que descartó fallas en su construcción. Asimismo, aseguró que la afectación fue solo unos minutos y no entró a zonas de atención a los pacientes.

“Al interior nunca ha habido hasta este caso. La otra vez fue en el exterior y también fue una lluvia intensa que no permite que fluya de manera adecuada, en cuando baja la intensidad de la lluvia comienza a drenarse y no hay afectación. Lo importante es que la gente sepa que no hay afectación a la atención de los pacientes”, puntualizó.

Cabe recordar que el miércoles, durante las lluvias que afectaron algunas zonas de la zona metropolitana, circuló un video en redes sociales donde se apreciaba agua saliendo de una coladera dentro del nuevo Hospital General.