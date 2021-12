Tras explosión en Tula, autoridades de Querétaro reforzarán frontera con Michoacán

Autoridades de Hidalgo señalaron que los presuntos responsables muy probablemente huyeron hacia Michoacán, por lo que se vigilarán las fronteras con ese estado específico

Tras la explosión de tres coches bomba en el Cereso de Tula, Hidalgo, que derivó en la fuga de al menos 9 internos, el gobierno del estado de Querétaro mantiene en alerta las fronteras que limitan con Michoacán, ya que los presuntos responsables huyeron hacia ese estado.

“Ya me comuniqué en la mañana con el Secretario de Seguridad Ciudadana y me dice que ya se comunicó con su homólogos en Hidalgo, y todo indica que estas perosnas huyeron rumbo a Michoacán. Por su puesto que estamos en alerta para que estos malandros no se metan a Querétaro.“, enfatizó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

Por su parte, Miguel Ángel Contreras Álvarez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (SSC), confirmó que los responsables huyeron a Michoacán, sin embargo, descartó que pudieran llegar a Querétaro.

“En este caso, yo establecí contacto de manera inmediata con mi homólogo de Hidalgo, justamente para recabar información y mantenernos alerta. Dentro de lo que él me declaró es que estas personas usaron el Arco Norte con dirección a Michoacán.“, detalló.

Asimismo, refirió que también estableció contacto con su homólogo de Michoacán, a afecto de estar en “perfecta comunicación” y coordinación para que en caso de ser necesario la SSC pueda intervenir.

“Solamente hicimos movimiento de las unidades especializadas a los puntos, para reforzar más la presencia en Michoacán. Y nosotros tenemos alerta por si llegan a ingresar al estado, que lo dudamos que así sea por el tiempo que ha transcurrido, sean identificados.“, subrayó.

Contreras Álvarez recalcó que la SSC siempre ha tenido presencia en las fronteras con los estados vecinos, no solo frente a este caso en particular.

“Es la instrucción del señor gobernador de mantener la guardia y así lo hemos hecho.“, concluyó.