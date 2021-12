Regresa el concierto “El Mesías” para las y los queretanos

Acuden Luis Nava y Arahí Domínguez a esta presentación de la Secretaría de Cultura Municipal.

En el marco de las actividades del programa Juntos Adelante por la Navidad que Queremos, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, y su esposa y Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, disfrutaron junto con decenas de familias la presentación de “El Mesías” de Friedrich Händel, en un concierto organizado en el Teatro de la Ciudad por la Secretaría de Cultura.

Interpretado por la Camerata Santiago de Querétaro, el Coro Santiago de Querétaro, Voces Concertistas y el Coro Tempo Allegro, las y los presentes disfrutaron de este oratorio compuesto en el año 1741 y que hace referencia no sólo al nacimiento de Jesucristo, sino de toda su vida.

El repertorio de esta noche estuvo compuesto por piezas como: Overture, And he Shall Purifity; On thouThat tellest good tidings to Zion; For unto us a chinld is Born Glory to good; He was despised; Surely he hath borne our griefs, and with his stripes we are healed, all we like sheep; Lift up your heads, o ye gates; The lord gave the Word; Hallelujah; I know that my redeemer liveth, Behold; I tell you a mystery; The trumpet shall sound; Woerty is the lamb y Amen.

El Mesías ha sido presentado por las agrupaciones de la Secretaría de Cultura en diciembre del 2007, 2008, 2011, 2016, 2017 y 2019, y este 2021.