Estudiante de la UAQ gana premio por mejor video en tesis sobre salud de lobos marinos

La estudiante de maestría en Ciencias Biológicas realizó su tesis en las aguas del Golfo de California

La universitaria, Carla Cadena Valdivia, Licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y actualmente estudiante de la Maestría en Ciencias Biológicas en la Máxima Casa de Estudios de la entidad, recibió, por parte de la organización GeoforAll, el premio a la mejor presentación en español, sobre el uso de herramientas informáticas de libre acceso. La estudiante utilizó dichas herramientas para obtener datos oceanográficos, como parte de su investigación de tesis de Maestría, la cual, versa en estudiar el efecto que tiene el aumento de la temperatura del mar, sobre la salud y la inmunidad de las crías de lobo marino de California.

De acuerdo con la joven, para ejecutar parte de su proyecto (aún en curso), analizó las anomalías en la temperatura superficial del mar del Golfo de California. Para ello, utilizó la plataforma ERDDAP de la NOAA, la cual, es de libre acceso y cuenta con bases de datos oceanográficos; así como sistemas de información geográfica como QGIS, para interpretar y visualizar los datos.

“Mi investigación se basa en estudiar el efecto de la variabilidad climática en la salud de lobo marino de California y esta variabilidad la obtuvimos de herramientas que están disponibles en Internet, que son gratuitas, satelitales y que nos muestran cómo es la temperatura en esta zona”, comentó.

En este sentido, Cadena Valdivia explicó que la convocatoria fue lanzada por la organización internacional GeoforAll, la cual, trabaja para dar a conocer las herramientas geoespaciales, mismas que son de acceso libre y pueden ser utilizadas por estudiantes, profesores e investigadores.

“Una de mis asesoras de tesis me invitó a participar, y mi directora, la Dra. Karina Acevedo Whitehouse, me apoyó en todo momento. La convocatoria era muy sencilla, lo único que se requería era ser estudiante de Licenciatura o Maestría y que se explicara cómo utilicé estas herramientas de uso libre en mí trabajo de investigación. Fue un video de cinco minutos, como se pedía, me encargué de elaborar el diálogo y posteriormente el video”, detalló.

En este sentido, la universitaria obtuvo el primer lugar en la categoría de la mejor presentación del video explicado en español, así como un premio por 250 dólares.

“Este premio significa mucho para mí, ya que es muy importante saber que todas estas herramientas ayudan a estudiantes e investigadores que trabajan en la conservación de animales; además, fue una oportunidad para mostrar la importancia de mi trabajo de investigación”, resaltó Cadena Valdivia.