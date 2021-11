Va PRI contra construcción de 2° piso

El proyecto está lejos de resolver el problema de movilidad en el estado, además de incumpliría con “los principios de universalidad”, aseguró la presidenta, Abigail Arredondo.

El PRI en contra de la construcción de un segundo piso en la Av. 5 de febrero; la dirigente del partido en Querétaro, Abigail Arredondo, señaló que el proyecto está lejos de resolver el problema de movilidad en el estado, además de incumpliría con “los principios de universalidad”.

“Estamos en contra de los segundos pisos, esas estructuras no funcionan, no cumplen con los principios de universalidad. No puedes creer que puedes resolver la movilidad de Querétaro poniendo un segundo piso” declaró la ex diputada priísta.

Luego de que el gobernador, Mauricio Kuri, adelantara que se haría el macro proyecto de construir un segundo piso en una de las principales vialidades de la capital.

Arredondo, denunció que la medida es solo un paleativo que no da respuesta a los más afectados por las deficiencias de movilidad en el municipio de Querétaro:

“…la problemática la tiene la gente con transporte público. Por qué seguir haciendo cosas que no se van a utilizar. Luego está el rumor de que pueden cobrarlo ¿de qué se trata, de beneficiar a quien?”

La priista, recomendó atender la raíz del problema adquiriendo más unidades de transporte público y ampliando las rutas.

Asimismo, señaló que la problemática del transporte pesado, no se resolverá con esta obra, sino atendiendo la inseguridad que se vive en las vialidades que fueron creadas para el paso de camiones y trailers:

“”…que resuelvan la situación del macrolibramientos de Palmillas- Apaseo el Grande. Atender la situación de seguridad y dar cobertura especial de la gente que lo transita por eso lo construyó” concluyó la dirigente.